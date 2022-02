Po obozie we Włoszech Heidi Weng otrzymała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i przebywa obecnie na kwarantannie, która powinna zakończyć się w czwartek - dzień przed ceremonią otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Heidi Weng wciąż niepewna wyjazdu

Nie oznacza to jednak, że reprezentantka Norwegii uda się w podróż do Chin. Jej szkoleniowiec Ole Morten Iversen przyznał w rozmowie z gazetą "Verdens Gang", że zawodniczka obawia się ponownej izolacji.



- Test może być niejednoznacznie pozytywny, a dwie godziny później negatywny. Ci, którzy jadą na igrzyska, borykają się z tą niepewnością. Heidi nie pojedzie, jeżeli będzie istniało ryzyko, że trafi do hotelu objętego kwarantanną - poinformował Iversen.



Heidi Weng ma na swoim koncie pięć złotych medali mistrzostw świata w biegach narciarskich - wszystkie wywalczone w drużynie. W 2014 roku na igrzyskach olimpijskich w Soczi indywidualnie sięgnęła po brązowy medal.