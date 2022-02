Po pierwszej serii zmagań na skoczni normalnej kibice wierzyli raczej w krążek Kamila Stocha, który zajmował trzecie miejsce. Kubacki był ósmy, lecz w finale zaliczył "trygrysi skok", awansując aż o pięć lokat i świętując jeden z największych, indywidualnych sukcesów w karierze.

Pekin 2022. Dawid Kubacki po ceremonii dekoracji

Medal "Mustaf" odebrał we wtorek, a tą, która dekorowala naszego asa była dwukrotna medalistka igrzysk, Maja Włoszczowska, specjalizująca się w kolarstwie górskim. Tuż po ceremonii skoczek przed kamerą "TVP Sport" opowiedział o swoich odczuciach.



- Mieliśmy kilka dobrych lat, w tym roku nie ruszyło to tak jak wcześniej, ale pracowaliśmy i wierzyliśmy, że sukcesy wrócą - powiedział dodając, że jego najlepsze w tym sezonie próby przyszły w idealnym wręcz momencie.

- Cieszę się, że to co pokazałem, było wystarczające, by mieć teraz te "blachę" na szyi - dodawał.



- Mam nadzieję, ze ten medal trochę nam kamień z serca zrzuci. Od początku sezonu ciężko pracujemy, każdy jest głodny sukcesów - skwitował, odnosząc się do presji, związanej ze słabymi wynikami Polaków w obecnym sezonie.