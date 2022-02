Pechowe igrzyska dla polskiej pary. Natalia Maliszewska pociesza Piotra Michalskiego

Oprac.: Tomasz Brożek Z obozu Polaków

Z perspektywy polskiego kibica trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że Natalia Maliszewska i Piotr Michalski to najbardziej pechowa para, która miała okazję wystąpić na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Dla 26-latki impreza zakończyła się srogim rozczarowaniem i morzem wylanym łez. Jej narzeczony dwukrotnie był za to bliski medalu. Do tego, by wywieźć z Chin dwa krążki zabrakło mu łącznie 0,11 sekundy.

Zdjęcie Pekin 2022. Natalia Maliszewska i Piotr Michalski wrócą do Polski bez medalu / SEBASTIEN BOZON / AFP