Kim jest Paweł Wąsek, który został przez trenera Michala Doleżala wybrany do grona polskich skoczków, którzy wystartują w sobotę w konkursie na dużej skoczni na igrzyskach w Pekinie?

22-letni zawodnik dopiero w tym sezonie na dobre przebił się do polskiej elity skoków i regularnie występuje w Pucharze Świata.

Pekin 2022. Skoczek Paweł Wąsek prywatnie. "Zabawki" i motocross

Urodzony w Cieszynie Paweł Wąsek na swoim oficjalnym koncie na Instagramie umieszcza głównie zdjęcia ze skoczni, czyli "z pracy". Ma jednak również drugie, prywatne konto na tym portalu, gdzie - jak pisze - prezentuje swoje życie "tak na co dzień".

Prywatnie 22-latek najwyraźniej kocha skoki też pod innymi postaciami. Nie tylko te ze skoczni, ale np. do jeziora. Na swoim Instagramie chętnie umieszcza relacje z uprawiania wakeboardu. Wygląda na to, że stać go na takiej desce na poważne akrobacje.

Do tego - podobnie, jak jego kolega z kadry Jakub Wolny - jest fanem motoryzacji. Szybkie samochody określa mianem "zabawek". Co więcej, w młodości próbował swoich sił w motocrossie.

Wąsek pochodzi ze sportowej rodziny. Jak swego czasu odnotowywał "Fakt", dziadek i wujek Pawła byli skoczkami, mama biegaczką narciarską, a ojciec startował jako alpejczyk.

