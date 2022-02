Okropne wieści z Pekinu! Maliszewska nie została dopuszczona do startu

Paweł Czechowski Z obozu Polaków

Natalia Maliszewska nie wystartuje w kwalifikacjach do finału biegu na 500 m - polska łyżwiarka szybka nie została dopuszczona do startu! Test na COVID-19, któremu poddała się przed wejściem na halę, okazał się ponownie pozytywny. To dla niej koniec marzeń o medalu w konkurencji, w której jest specjalistką - dramatyczne informacje potwierdził PKOl

Zdjęcie Natalia Maliszewska / Biuro prasowe PZŁS / materiały prasowe