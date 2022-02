Na starcie biegu kobiet na 10 km stylem klasycznym pojawiło się 98 zawodniczek. Wśród nich znalazły się cztery Polki - Izabela Marcisz, Monika Skinder, Magdalena Kobielusz oraz Karolina Kukuczka. Niekwestionowaną faworytką do triumfu była Therese Johaug, która w minioną sobotę wywalczyła złoto w skiathlonie .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Jaworski Bieg Natalii Maliszewskiej był miły dla oka. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Pekin 2022. Dobry występ Izabeli Marcisz w biegu na 10 km stylem klasycznym

Jako pierwsza z "Biało-Czerwonych" wystartowała Izabela Marcisz. Na półmetku miała czas 14:49,5 i stało się jasne, że będzie jej ciężko wywalczyć o miejsca w czołowej "dwudziestce". Tego celu nie udało się jej zrealizować. Ostatecznie pokazała się jednak z dobrej strony i zajęła 29. lokatę.

Reklama

Nieco gorzej poszło pozostałym Polkom. Monika Skinder uplasowała się na 49. pozycji. Karolina Kukuczka została sklasyfikowana na 64. miejscu, zaś Magdalena Kobielusz była 78.



Pekin 2022. W biegu na 10 km stylem klasycznym triumfowała Therese Johaug

W walce o medale najlepsza okazała się Therese Johaug. Norweżka bieg rozpoczęła w spokojny tempie, jednak od trzeciego kilometra zaczęła przyspieszać. To przyniosło wyraźny efekt, w połowie dystansu plasowała się już na pierwszej lokacie. Minimalnie - o 0,6 sekundy - wyprzedzała Finkę Kerttu Niskanen.



Czytaj też: Wielki sukces polskiej gwiazdy. Legenda narciarstwa zachwycona!

To te dwie zawodniczki stoczył walkę o złoty medal. Druga połowa dystansu była znakomita w wykonaniu Niskanen. Finka dała z siebie wszystko i po pokonaniu 8,6 km to ona była na prowadzeniu z przewagą wynoszącą 1,3 sekundy.



Wydawało się, że może dojść do wielkiej sensacji. Johaug w decydujących chwilach pokazała jednak wielką klasę. Znakomity finisz pozwolił jej wyprzedzić Niskanen o 0,4 sekundy i sięgnąć po złotym medal.



Fińskiej biegaczce ostatecznie przypadło srebro, a brąz wywalczyła jej rodaczka Krista Parmakoski. O wielkim pechu może mówić za to Natalia Nieprajewa. Rosyjska zawodniczka do podium straciła zaledwie 0,1 sekundy!



Pekin 2022. Wyniki biegu narciarskiego kobiet na 10 km stylem klasycznym

1. Therese Johaug 28:06.3

2. Kerttu Niskanen +0.4

3. Krista Parmakoski +31.5

...

29. Izabela Marcisz +2:48.3

49. Monika Skinder +3:43.6

64. Karolina Kukuczka +5:10.3

78. Magdalena Kobielusz +7:34.0