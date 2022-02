Monika Hojnisz-Staręga zajęła dotąd w Pekinie 20. miejsce w biegu na 15 km, 16. miejsce w sprincie, a także dziewiąte w biegu pościgowym. Dużą szansą był dla niej bieg masowy, w którym wszystko może się zdarzyć. Warunkiem wysokiej lokaty było jednak dobre strzelanie, a Polka zaczęła od dwóch pudeł. Kiedy na drugim strzelaniu w pozycji leżącej dodała do tego trzy niecelne strzały, pozostało jej walczyć o to, by nie zamykać stawki. O wysokie lokaty bili się inni.



Zwłaszcza Norweżki, które na początku biegu masowego prowadziły dubletem. Świetnie radziła sobie Tiril Eckhoff, az przyszły pudła na trzecim i czwartym strzelaniu. Bezbłędnych strzelań nie sposób było jednak uświadczyć, jako że w dużym mrozie i przy bardzo silnym wietrze pudłowały wszystkie.



Tiril Eckhoff oddała pole pierwszeństwa Marte Olsbu Roeiseland, ale norweską ucieczkę pogodziły Francuzki. Najpierw Julia Simon, a ostatecznie Justine Braisaz-Bouchet wyszła na czoło i zwyciężyła. Schowana w ciepłej kominiarce miła cztery pudła w czterech strzelaniach i to wystarczyło, by zdobyć złoto. Eckhogg przybiegła druga, Roeiseland - trzecia, a solidnie biegnąca i strzelająca Czeszka Marketa Davidova była czwarta.



Polka Monika Hojnisz-Staręga dotarła na metę 27. na 30 startujących zawodniczek z ośmioma pudłami.





Wyniki biegu masowego na 12,5 km w biathlonie:

1. Justine Braisaz-Bouchet (Francja) - 40.18,0



2. Tiril Eckhoff (Norwegia_ strata 15,3 s



3. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) - strata 34,9 s



4. Marketa Davidova (Czechy) - strata 53,4 s



5. Kristina Rezcowa (sportowcy z Rosji) - strata 1.11,0



6. Julia Simon (Francja) - strata 1.22,6



7. Julija Dżima (Ukraina) - strata 1.25,7



8. Franziska Preuss (Niemcy) - strata 1.26,4