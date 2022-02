Natalia Maliszewska zrobi wszystko, by się odgryźć

Natalia Maliszewska przeżywała w stolicy Chin prawdziwą gehennę. Była jedną z faworytek biegu na 500 m, ale z powodu koronawirusa ostatecznie nie mogła wystartować. To na pewno mocno dotknęło naszą zawodniczkę.



W środę wystąpiła więc po raz pierwszy w Pekinie, w eliminacjach na 1000 m, wygrywając swój bieg.



- Bardzo się cieszę z tego biegu, bardzo się się cieszę, że ludzie widzą, że starałam się zachować spokój i pojechać w nim najlepiej, jak mogłam. Jeśli państwo to widzieli, to inni zawodnicy też i może zasieje to w nich niepewność. Wróciłam na tor i zrobię wszystko, by móc odgryźć się za te rzeczy, które się wydarzyły - mówiła Maliszewska na antenie Eurosportu.

Reklama

Pekin 2022. Natalia Maliszewska: To jest bardzo dobry wynik

Polka zaczęła niezbyt dobrze, bo choć startowała z wewnętrznego toru, to najpierw spadła na trzecie miejsce, a potem na czwarte. Szybko jednak awansowała na drugą pozycję, a następnie wskoczyła na czoło i nie oddała prowadzenia do mety.



- Jakby trzeba było, tobym musiała więcej wycisnąć, ale czułam, że blokuje zawodniczki z tyłu. Wystarczy, że będę trzymała tempo i to da mi kwalifikację do następnej rundy. Cieszę się, że to udało się z pierwszej pozycji, z dobrym czasem. Jestem w ćwierćfinale igrzysk i to jest bardzo dobry wynik - zakończyła Natalia Maliszewska.



Ćwierćfinały, a potem półfinały i finał biegu na 1000 m w piątek, 11 lutego.



Kiedy startują Polacy? - Zobacz terminarz!