Polka, która na dystansie 500 metrów byłaby jedną z głównych faworytek do zdobycia medalu, przeżyła prawdziwą sinusoidę emocji. Z powodu pozytywnych wyników testów przebywała w hotelu izolacyjnym, z którego wypuszczono ją... kilkanaście godzin przed startem eliminacji. Ostatecznie drzwi do startu na 500 m zamknął jej test, przeprowadzony tuż przed występem. Jego wyniki poznała tuż przed wejściem na lodową taflę.

1000 metrów to dystans, na którym Natalia Maliszewska była w stanie odnosić sukcesy. W karierze dwukrotnie stawała na podium rywalizacji w Pucharze Świata (w 2020 roku - w Dordrechcie i 2021 - w Debreczynie), notowała też miejsce w czołówce mistrzostw Europy.



Pekin 2022. Natalia Maliszewska zadebiutowała na tych igrzyskach

Już w pierwszym biegu eliminacyjnym, jedna z faworytek, Koreanka Minjeong Choi, ustanowiła nowy rekord olimpijski - 1.28,053.

Nie przetrwał on jednak długu. W kolejnym biegu poprawiła go Suzanne Schulting. Holenderka, która broni tytułu na tym dystansie, osiągnęła czas 1.27,292, a w sumie trzy zawodniczki przejechały poniżej 1.28.



W piątym biegu doszło do wielkiej sensacji. Prowadząca Kanadyjka Kim Boutin, która w Pekinie wywalczyła już brązowy medal na 500 m, przewróciła się na ostatnim zakręcie i straciła szasnę na awans.



W środowych eliminacjach Natalia Maliszewska startowała w biegu numer siedem. Choć Polka zaczynała na wewnętrznym torze, to tuż po starcie spadła na trzecie miejsce, a potem na czwarte. Potem jednak przesunęła się najpierw na drugą pozycję, a następnie na pierwszą. I tak dojechała do mety, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału. Jeszcze czekaliśmy na decyzję sędziów. Okazało się, że zdyskwalifikowano Francuzkę Tifany Huot Marchand. Natalia Maliszewska uzyskała czas 1.29,610, druga Rosjanka Jekaterina Jefremenkowa 1.29,734, a kwalifikację wywalczyła też trzecia Kanadyjka Alyson Charles - 1.29,863.

Z kolei w biegu numer osiem wystartowała Kamila Stormowska, która dojechała na czwartym miejscu z czasem 1.28,567 i zakończyła występ na tym dystansie.



Pekin 2022. Kiedy i o której Natalia Maliszewska powalczy o medal na 1000 m?

Do ćwierćfinałów awansowały po dwie najlepsze zawodniczki z ośmiu biegów i cztery najszybsze z trzecich miejsc. Ćwierćfinały z udziałem Natalii Maliszewskiej odbędą się w piątek 11 lutego od godziny 12:00, a półfinały już o godzinie 12:55. Finał w short-tracku kobiet na 1000 m zaplanowany jest na godzinę 13:37.

W środę Natalię Maliszewską zobaczymy jeszcze w sztafecie na 3000 metrów. Wystartuje tam ze Stormowską i Nikolą Mazur.