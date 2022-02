Natalia Maliszewska powalczy o medal. Jej narzeczony mówi: "nie"

Piotr Michalski to jeden z czołowych łyżwiarzy szybkich Europy. Polak obecnie dzierży tytuł mistrza Europy na dystansie 500 metrów. Prywatnie związany jest z Natalią Maliszewską. Najlepsza polska specjalistka od short tracku jest jego narzeczoną.

Michalski nie ukrywa, że bardzo przeżył wydarzenia z ostatnich dni. Przypomnijmy, Maliszewska nie mogła wystartować w zawodach na 500 m z powodu pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa. Do końca toczyła walkę z czasem, by wziąć udział w zmaganiach na swoim koronnym dystansie. Ostatecznie nie została jednak dopuszczona do rywalizacji.



Pekin 2022. Natalia Maliszewska w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie narzeczonego

Polka w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie swojego ukochanego. To on starał się jak mógł, by Maliszewska jak najszybciej stanęła na nogi po emocjonalnym rollercoasterze i dała z siebie wszystko w kolejnych startach.



26-latka w piątek stanie przed szansą na to, by zdobyć olimpijski medal. O 12:00 ruszą ćwierćfinały w short tracku na 1000 metrów. Nasza zawodniczka rozbudziła nadzieje po tym, jak wygrała bieg eliminacyjny. Być może "Kurczakowi" - bo tak mówią na Maliszewską - uda się wywalczyć miejsce na podium. Jak się jednak okazuje, Michalski ma spory problem z tym, by śledzić rywalizację swojej ukochanej.



Pekin 2022. Narzeczony Natalii Maliszewskiej nie zamierza śledzić na żywo jej startu na 1000 metrów

- Dużo bardziej lubię sam startować niż oglądać Natalię. Nawet jak nie oglądam jej występów na żywo, tylko w telewizji czy na komputerze, jej starty kosztują mnie dużo nerwów i stresu. Już pierwsze starty Natalii w sezonie bardzo mocno mnie stresowały, nie mówiąc o występie na igrzyskach. Muszę się zastanowić, czy chcę w ogóle oglądać. Na tę chwilę mówię: "nie" - oznajmił w rozmowie z "Super Expressem".



Michalski jednocześnie przyznał, że wierzy w sukces Maliszewskiej. Liczy na to, że wszystko dobrze ułoży się w piątkowych wyścigach i jego ukochana przywiezie z igrzysk upragniony medal.