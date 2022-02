Natalia Maliszewska, nosząca wdzięczny przydomek "Kurczak" nie została dopuszczona do rywalizacji na swoim koronnym dystansie 500 metrów z uwagi na pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa. Sytuacja Polki była jednak o tyle skomplikowana, że zaledwie kilkanaście godzin przed rozpoczęciem eliminacji została... zwolniona z izolacji. W środku nocy przewieziono ją do wioski olimpijskiej i dano złudną nadzieję, iż być może uda się wystartować.

Pekin 2022. Natalia Maliszewska walczy dziś na dystansie 1000 metrów

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pekin 2022. Czy polscy skoczkowie sięgną po kolejny medal. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Marzenia przekreślił jednak ostatni, pozytywny wynik, którego wynik zawodniczka poznała niedługo przed wejściem na lód. Dla 26-latki był to ogromny cios. Można było to odczuć, czytając jej oświadczenie, opublikowane w sieciach społecznościowych. - W nic już nie wierzę. W żadne testy. W żadne igrzyska. Jest to dla mnie jeden wielki żart. Mam nadzieję, że ten, kto tym steruje, nieźle się bawi - pisała Maliszewska.



Na szczęście Natalia Maliszewska to prawdziwa wojowniczka i mimo gigantycznego rozczarowania przystąpiła do środowych eliminacji biegu na 1000 metrów. Tutaj jej szanse na krążek są o wiele mniejsze, niż na dystansie o połowę krótszym, lecz w przeszłości odnosiła już w tych zmaganiach sukcesy, m.in. dwukrotnie stając na podium zawodów Pucharu Świata (w 2020 i 2021 roku). Również eliminacje potwierdziły, że będzie trzeba się z nią liczyć.



Nasza reprezentantka pewnie wygrała swój bieg, wyprzedzając Jekaterinę Efemenkową (ROC), Alyson Charles (Kanada) i Tifany Huot Marchand (Francja). Po występie Natalia Maliszewska, że towarzyszył jej wielki stres. Było to widać nawet w transmisji telewizyjnej - gdy przecięła linię mety i zerknęła na tablicę wyników, na jej twarzy pojawił się wyraz gigantycznej ulgi. Zapowiedziała przy tym, że w piątek postara się "wycisnąć, ile się da".



Reklama

Pekin 2022. O której godzinie startuje w piątek Natalia Maliszewska?

Czy wystarczy to do zdobycia krążka? O tym powinniśmy się przekonać we wczesnych godzinach popołudniowych. Ćwierćfinałowe zmagania w short tracku kobiet na dystansie 1000 metrów rozpoczną się punktualnie o 12:00. Maliszewska pojedzie w ćwierćfinale numer dwa, rywalizując z Amerykanką, Maame Biney, Koreanką z południa, Yubin Lee i dwoma Rosjankami: wspomnianą już Efemenkową oraz Anną Wostrikową. Ewentualny półfinał odbędzie się o 12:55, zaś finał - o 13:43.



Główną faworytką rywalizacji pozostaje Holenderka, Suzanne Schulting. Za jej plecami możliwe jest jednak już niemal wszystko.

Pekin 2022. Gdzie oglądać dzisiaj Natalię Maliszewską w tv i online?

Transmisję z wyścigu Natalii Maliszewskiej w short tracku na dystansie 1000 m można oglądać w tv na kanałach: TVP 1 oraz Eurosport 1. Dostępny będzie również online live stream na Polsat Box Go, sport.tvp.pl i player.pl. Tekstowa relacja "na żywo" na sport.interia.pl.