Nie tak Natalia Maliszewska wyobrażała sobie swój wyjazd na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Tuż po przylocie do Chin Polka została skierowana na izolację po tym, jak otrzymała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. W późniejszych dniach badania dawały odmienne rezultaty - raz pozytywne, raz negatywne. Aż w końcu na krótko przed startem rywalizacji na 500 metrów w short tracku, czyli na koronnym dystansie sportsmenki, poinformowano, że Natalia nie zostanie dopuszczona do występu w kwalifikacjach.

Zawodniczka wydała oświadczenie . "W nic już nie wierzę. W żadne testy. W żadne igrzyska. Mój mózg i moje serce więcej już nie zniesie", napisała, a w rozmowie z TVP Sport , tuż po powrocie do treningów, dodawała: "Budzę się i od razu łapię za telefon z myślą, że dostanę jakąś wiadomość. W stylu, że jestem pozytywna, nie mogę wyjść na trening, startować... Śmieszne to jest, a straszne z drugiej strony. Nie życzę tego nikomu".

NATALIA MALISZEWSKA NIEDOPUSZCZONA DO STARTU, TAHLI GILL JUŻ TAK. ABSURD W PEKINIE?



Kobiety ze świata sportu wspierają Natalię Maliszewską. "To totalne nieporozumienie"

Dramat Maliszewskiej współodczuwają pozostałe zawodniczki przebywające w Pekinie. Kamila Stormowska , która zastąpiła Natalię na lodzie, miała łzy w oczach. "Zostałam postawiona w trudnej sytuacji, bo dowiedziałam się o tym biegu na 2 godziny przed startem. Ciągle było niepewne, czy Natalka wystartuje, a ja byłam rezerwową. Miałam nadzieję, że ona tu będzie i że będzie walczyć o medale. Liczyłam, iż to ona będzie na moim miejscu, a nie ja na jej. Nie powinno tak być " - mówiła w rozmowie z Eurosportem.



Ze słowami wsparcia pospieszyło wielu kibiców, ale także innych sportowców. Anna Lewandowska, która przez lata osiągała sukcesy w karate, starała się podnieść Maliszewską na duchu. "Serce pęka! Natalia miała wczoraj startować na igrzyskach... Faworytka do medalu. Natalia, trzymaj się!" - napisała na Instagramie.



Także lekkoatletka Monika Pyrek wyraziła swoje zrozumienie.



Kochana, trzymaj się. To wszystko musi się odwrócić, jeszcze zaświeci słońce i pokażesz, na co cię stać. Ogromnie w to wierzę.

Z kolei biegaczka Joanna Jóźwik sprawę podsumowała krótko, acz dosadnie. "To jest jakieś totalne nieporozumienie". "Ciężko coś powiedzieć, trudno sobie wyobrazić. To jest po prostu złe..." - dodawała pięcioboistka Oktawia Nowacka.



PEKIN 2022. MARCIN NOWAK: TO, CO ZROBIONO NATALII MALISZEWSKIEJ, JEST NIELUDZKIE

Zdjęcie Natalia Maliszewska nie wystąpiła w kwalifikacjach do wyścigu na 500 metrów w short tracku / Pawel Skraba / East News

Zdjęcie Anna Lewandowska pospieszyła ze słowami wsparcia dla Natalii Maliszewskiej / Jacek Kurnikowski / AKPA

Zdjęcie Monika Pyrek rozumie sportowe emocje Maliszewskiej / AFP

Zdjęcie Joanna Jóźwik o sprawie Natalii Maliszewskiej na igrzyskach olimpijskich w Pekinie: "Totalne nieporozumienie" / SERGEI GAPON / East News

Zdjęcie "To jest po prostu złe" - napisała Oktawia Nowacka w kontekście sprawy Natalii Maliszewskiej / AFP