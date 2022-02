Przypomnijmy, że zawodnik z Karpacza doznał pęknięcia rzepki po tym, jak z winy organizatorów podczas jego ślizgu zamknięta była jedna z bramek. Przez jakiś czas leżał w chińskim szpitalu i nie było wiadomo, czy będzie mógł w ogóle kontynuować karierę. Potem długo nie pojawiał się na torze i skupiał się na treningach odbudowujących mięśnie lewej nogi.

Na szczęście nie dość, że udało mu się wrócić do zdrowia, to jeszcze błyskawicznie powrócił na tor i zobaczymy go podczas olimpijskiej rywalizacji na igrzyskach w Pekinie. Nie zapomnieli o nim również Chińczycy, którzy w wiosce olimpijskiej zrobili mu miłą niespodziankę.



"A to z okazji Chińskiego Nowego Roku - z życzeniami pojawili się przedstawiciele kierownictwa Wioski Olimpijskiej w Yanqing, a to Mateusz został zaproszony do odwiedzin szpitala i swoich dobrych znajomych, który opiekowali się nim po listopadowym wypadku. No dzieje się! I to miło się dzieje!" - czytamy na facebookowym profilu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

Zdjęcie Mateusz Sochowicz / PZSSan/Marek Skowroński / materiały prasowe

Sochowicz będzie reprezentował nasz kraj w rywalizacji indywidualnej saneczkarzy i w drużynie, gdzie liczymy na dobry występ. Po takiej niespodziance miejmy nadzieję, że przystąpi do tych startów podwójnie zmotywowany.