Michał Jasiczek z dobrym przejazdem w slalomie. Wielki ścisk w czołówce

Na starcie slalomu - ostatniej indywidualnej konkurencji mężczyzn w narciarstwie alpejskim mężczyzn podczas igrzysk - pojawili się Michał Jasiczek oraz Paweł Pyjas. Polacy kilka dni temu w slalomie gigancie nie spisali się za dobrze. Wówczas nie ukończyli pierwszego przyjazdu.

Pekin 2022. Michał Jasiczek był trzydziesty, Paweł Pyjas nie dojechał do mety

Podczas dzisiejszej rywalizacji poszło im nieco lepiej. Michał Jasiczek rozpoczął fatalnie i był bliski kompromitacji. Zachwiał się przy wyjściu z budki startowej, ale ostatecznie zdołał utrzymać równowagę.

Potem zaczął jechać bardzo agresywnie i to przyniosło efekt, choć w połowie trasy popełnił błąd, który go sporo kosztował. Polak dojechał na metę jako 29. Tej pozycji nie utrzymał, ostatecznie został sklasyfikowany 30. lokacie. To oznacza, że zobaczymy go w drugim przejeździe.

Paweł Pyjas spisał się gorzej od rodaka. 22-latek od samego startu miał duże problemy i wypadł z trasy. Próbował się jeszcze pozbierać, ale ostatecznie nie dał rady dojechać do mety.



Pekin 2022. Johannes Strolz prowadzi po pierwszym przejeździe w slalomie

Przed drugim przejazdem na prowadzeniu jest Johannes Strolz. Austriak startował jako dziewiętnasty i niespodziewanie wdarł się przed faworytów. Osiągnął czas 53.92 sekundy i wysoko ustawił poprzeczkę swoim rywalom.



Najbliżej niego jest Henrik Kristoffersen. Norweg traci do lidera 0.02 sekundy. Na trzecim miejscu plasuje się inny Norweg - Sebastian Foss-Solevaag. 30-latek zanotował stratę 0.06 sekundy do pierwszego miejsca. Czwarty jest Loic Meillard. Szwajcar traci do lidera 0.30 sekundy.



Początek drugiego przejazdu zaplanowano o 6:45. Wtedy rozstrzygnie się walka o medale.



Pekin 2022. Slalom mężczyzn, pierwszy przejazd. Wyniki



1. Johannes Strolz 53.92 sekundy

2. Henrik Kristoffersen + 0.02

3. Sebastian Foss-Solevaag + 0.06

30. Michał Jasiczek +3.48