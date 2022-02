Maryna Gąsienica-Daniel poza "10" na półmetku rywalizacji

Maryna Gąsienica-Daniel przed startem igrzysk olimpijskich w Pekinie była wymieniana jako kandydatka na największą sensację w naszej ekipie. Niesamowicie ambitna alpejka, która w ostatnich latach przebiła się do światowej czołówki w slalomie gigancie, odważnie zapowiadała, że jedzie do Pekinu walczyć o medal.

Niestety pierwszy przejazd olimpijskiej rywalizacji nie poszedł do pomyśli naszej zawodniczki. Mimo tego, że kilka zawodniczek z niższymi numerami, w tym Mikaela Shiffrin z USA czy Marta Bassino z Włoch nie dotarło do mety, to Polka również popełniła kilka błędów, zajmując ostatecznie 11. pozycję.



Gąsienica-Daniel na półmetku rywalizacji traciła 1,68 sekundy do prowadzącej Szwedki Sary Hector.