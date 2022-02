Łzy Kamila Stocha. Trudno mi się z tym pogodzić

Szkoda, że skoki sa dyscypliną, w której o wyniku decydują dwa skoki. Widocznie nie zasłużyłem na ten medal - podsumował Kamil Stoch na antenie Eurosportu.



Złoty medal zdobył Norweg Marius Lindvik. Drugi był mistrz olimpijski ze skoczni normalnej Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzeci Niemiec Karl Geiger.

Pekin 2022. Kamil Stoch: trudno mi się z tym pogodzić

Lindvik pokonał prowadzącego po pierwszej serii Kobayashiego o 3,3 pkt. Strata kolejnych zawodników była już wyraźna. Geiger okazał się gorszy o 14,8 pkt, a Stoch - po skokach na 137,5 i 133,5 m - o 18,9.

- To nie jest ewidentnie ani mój sezon, ani mój czas. Zrobiłem wszystko, co mogłem, widocznie na więcej nie było mnie stać. Dzisiaj trudno mi się z tym wszystkim pogodzić - mówił wyraźnie poruszony Kamil Stoch

33-letni skoczek na moment zawiesił głos i nie potrafił ukryć łez...



Pekin 2022. Kamil Stoch: muszę zebrać się do kupy

- Poświęciłem wiele ostatnio, chciałem dostać większą nagrodę, ale tak musi być, przyjmuję to jak jest. Teraz muszę sobie to wszystko poukładać, odetchnąć, odpocząć i za dwa dni znowu zebrać się do kupy, na konkurs drużynowy - dodał Kamil Stoch.



Po czym podbudowany przez reportera Eurosportu zakończył: - Dzięki za całe wsparcie i wiarę, nawet kiedy ja sam w siebie nie wierzę...



Na 18. miejscu uplasował się Piotr Żyła. Paweł Wąsek był 21., a Dawid Kubacki 26.

