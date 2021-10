Cztery lata temu "Biało-Czerwoni" zdobyli dwa medale. Po raz trzeci w swojej karierze na najwyższym olimpijskim podium stanął Kamil Stoch, który triumfował w konkursie na dużej skoczni. Skoczek z Zębu wraz z Dawidem Kubackim, Maciejem Kotem i Stefanem Hulą sięgnął także po brązowy medal w rywalizacji drużynowej.



Najlepsze do tej pory były dla Polaków igrzyska w Soczi, na których zdobyliśmy sześć medali, w tym aż cztery złote. Do dubletu Stocha, najlepszego zarówno na dużej, jak i na średniej skoczni, tytuł mistrza olimpijskiego dołożyli Zbigniew Bródka w łyżwiarstwie szybki i królowa biegów narciarskich Justyna Kowalczyk. Srebro zdobyła nasza kobieca drużyna łyżwiarek w składzie Natalia Czerwonka, Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak oraz Luiza Złotkowska, a brąz ich koledzy z reprezentacji, w której oprócz Bródki wystąpili Konrad Niedźwiecki i Jan Szymański.



ZOBACZ TEŻ: Pekin 2022. Terminarz igrzysk - dzień po dniu, dyscyplina po dyscyplinie





Sześć medali nasi olimpijczycy przywieźli również z Vancouver, jednak wtedy tylko Kowalczyk zdobyła złoto w biegu na 30 kilometrów stylem klasycznym. Nasza najlepsza biegaczka dorzuciła do tego jeszcze srebro i brąz. Dwa razy drugie miejsce zajmował Adam Małysz, natomiast medale zdobyły łyżwiarki w rywalizacji drużynowej Bachleda-Curuś, Woźniak i Złotkowska.



W Pekinie trudno będzie powtórzyć takie osiągnięcia. Z jednej strony medalowych szans będzie kilka, z drugiej w biegach nie mamy jak na razie nikogo, kto mógłby równać się z Kowalczyk, a i w panczenach raczej nie ma co liczyć na powtórzenie medalowych zdobyczy. Na co zatem możemy liczyć?





Pekin 2022. Skoki: Kamil Stoch znów stanie na olimpijskim podium?

Reklama

Oczywiście największe medalowe szanse Polacy mają w skokach narciarskich. Co prawda nasi najlepsi zawodnicy są już dość zaawansowani wiekowo, ale cały czas zaliczają się do ścisłej światowej czołówki. Sezon wciąż jeszcze nie ruszył, ale możemy być niemal pewni, że "Biało-Czerwoni" w olimpijskim sezonie przygotują dobrą formę.



Największe nadzieje wiążemy rzecz jasna z występem Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski potrafi przygotować odpowiednią formę na największe imprezy, co udowodnił już nie raz. To będą prawdopodobnie jego ostatnie igrzyska i gdyby sięgnął po kolejny medal, byłoby to piękne ukoronowanie jego bogatej kariery.

ZOBACZ TEŻ: Kiedy polscy skoczkowie powalczą w Pekinie? Sprawdź terminarz igrzysk



Kamil Stoch nie jest jednak jedynym skoczkiem, którego kibice już widzą na olimpijskim podium. Drugim jest oczywiście Dawid Kubacki. Mistrz świata z Seefeld nie ma jeszcze olimpijskiego krążka wywalczonego w indywidualnych zmaganiach i w Pekinie będzie miał wielką szansę, by to zmienić. Jego forma w ostatnich latach wyraźnie rośnie i kto wie, czy jej apogeum nie wypadnie właśnie w Chinach.



Nie można zapominać również o Piotrze Żyle. Popularny "Wiewiór" nigdy nie stał na olimpijskim podium. Jak każdy sportowiec marzy o olimpijski medalu, a podobnie jak Stoch, zapewne kolejnej szansy mieć nie będzie. Żyła jest nieprzewidywalny i stać go na bardzo wiele, dlatego absolutnie nie można mu odbierać szans.



Choć w sporcie trudno mówić, że coś jest pewne, właśnie takim wydaje się medal w drużynie. Dysponujemy bardzo mocną grupą skoczków i wydaje się, że tylko kataklizm mógłby odebrać im medal. Z drugiej strony rywale nie próżnują, dlatego wieszanie medali na szyjach przedwcześnie może się źle skończyć.





Pekin 2022. Czy talent Kamili Żuk w biathlonie eksploduje?

Kolejną dyscypliną, która może dać nam w Pekinie medale, jest biathlon. Niestety od dawna nie możemy doczekać się następców Tomasza Sikory, ale za to nasze panie cały czas utrzymują się w szerokiej, światowej czołówce. Liderką naszej kadry od kilku lat jest Monika Hojnisz-Staręga, brązowa medalistka mistrzostw świata z 2013 roku.



Od tamtych mistrzostw minęło już jednak ponad 8 lat i pora, aby pochodząca z Chorzowa zawodniczka ponownie przypomniała się kibicom. Cały czas stać ją na dobre wyniki, a złoty medal mistrzostw Europy z Dusznik-Zdroju rozbudził oczekiwania kibiców.



ZOBACZ TEŻ: Biathlon i inne medalowe szanse. Sprawdź terminarz igrzysk Pekin 2022

Kibice biathlonu spore nadzieje wiążą także z występami Kamili Żuk. Dwukrotna mistrzyni świata juniorek w swoich pierwszych startach w gronie seniorek wydawała się nieco zagubiona. Znana z szybkiego biegu zawodniczka w Pucharach Świata wypadała poniżej oczekiwań. Wydaje się jednak że poprzedni sezon był przełomowy, a mistrzostwo Europy w biegu pościgowym było dla niej pierwszym seniorskim sukcesem. Może na kolejny przyjdzie pora już w Pekinie?





Pekin 2022. Natalia Maliszewska w short tracku - silny "Kurczak" na medal!

- Wciąż jestem tym samym silnym kurczakiem - powiedziała w zeszłym sezonie rozmowie z Interią Natalia Maliszewska. Specjalizująca się w short tracku łyżwiarka, obok skoczków, jest najpoważniejszą kandydatką do olimpijskiego medalu z naszego kraju.



Pochodząca z Białegostoku zawodniczka ma w swoim dorobku tytuł mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata, a także triumf w Pucharze Świata w swojej koronnej rywalizacji na 500 metrów. I to właśnie na tym dystansie ma realne szanse na medal w Pekinie. Z jej obozu dochodzą ostatnimi czasy bardzo pozytywne sygnały, mówiące, że jej forma rośnie.

Sama zawodniczka przyznała zresztą, że jeździ bardzo szybko i wprost zadeklarowała, że będzie walczyć o medale. Już podobno nawet zaczyna przyzwyczajać do nich szyję!



Pekin 2022. Na co stać Marynę Gąsienicę-Daniel?

W poprzednim sezonie serca kibiców zdobyła narciarka Maryna Gąsienica-Daniel, której występy podczas mistrzostw świata w Cortina d'Ampezzo przypomniały fanom najlepsze czasy dla tej dyscypliny w naszym kraju, kiedy to na stokach szalał Andrzej Bachleda. Zawodniczka z Zakopanego ma spory talent i na pewno wciąż będzie się rozwijać. Gdzie jest szczyt jej możliwości? Tego nie wie chyba nawet sama zawodniczka.



Warto przyglądać się również występom naszych snowboardzistów, których stać na sprawienie niespodzianki. A nawet sensacji, bo za taką należałoby uznać medal olimpijski. Aleksandra Król, Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk potrafili już stawać na podium Pucharu Świata. Jeżeli przygotują odpowiednią formę na Pekin, a przy tym będą mieli trochę szczęścia, kto wie, czy okażą się niespodziankami na miarę Zbigniewa Bródki?



Czy na kogoś jeszcze możemy liczyć? W biegach narciarskich mamy bardzo utalentowane Monikę Skinder i Izabelę Marcisz, ale ich czas dopiero nadejdzie i w Pekinie będą raczej zbierać doświadczenie. O dobry wynik może powalczyć doświadczona Natalia Czerwonka, czy jej młodsza koleżanka Karolina Bosiek, ale trudno myśleć o medalach. Po 12 latach na tafli zobaczymy polską solistkę w łyżwiarstwie figurowym, bo kwalifikację wywalczyła Jekaterina Kurakowa, ale tutaj miejsce w czołowej "10" byłoby sukcesem, podobnie jak dla saneczkarskiej dwójki Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski.



Igrzyska w Pekinie, podobnie jak letnie zmagania w Tokio, będą odbywać się w cieniu pandemii koronawirusa. To może sprawić, że wyniki w wielu konkurencjach będą pełne niespodzianek. Czy którąś z nich sprawią Polacy? Przekonamy się już niebawem! Igrzyska w Pekinie startują 4 lutego.