Koniec marzeń Natalii Maliszewskiej. Upadek Polki w ćwierćfinale

Natalia Maliszewska z wielkimi nadziejami przystępowała do dzisiejszych zmagań w short tracku na 1000 metrów. Polka w ostatnich dniach przeżyła wielki dramat. Nie mogła wystąpić na swoim koronnym dystansie (500 m) z powodu zakażenia koronawirusem. W piątek nadarzyła się okazja, by pokazać światu swoją szybkość i umiejętności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pekin 2022. Natalia Maliszewska: Jestem gotowa i będę gotowa! WIDEO PZŁS

Pekin 2022. Natalia Maliszewska odpadła w ćwierćfinale short tracku na 1000 metrów

Maliszewska uporała się z problemem i znakomicie spisała się w eliminacjach. Wygrała swój bieg i rozbudziła medalowe nadzieje. Weryfikacja marzeń przyszła już podczas dzisiejszego ćwierćfinału. W nim Polka stanęła do walki z czterema innym zawodniczkami. Jej rywalkami były Yubin Lee z Korei Południowej, Maame Biney z USA oraz Anną Wostrikową i Jekateriną Jefremenkową z Rosji



CZYTAJ TAKŻE: Zaskakujące słowa narzeczonego Natalii Maliszewskiej



Początek wyścigu nie był udany dla Polki. Trzymała się ona na końcu stawki i jechała z dwumetrową stratą do liderki. Gdy w końcu zdecydowała się żwawiej ruszyć do przodu, popełniła błąd. Wjechała w jedną z rywalek i upadła na lód. Tym samym straciła szansę na dobre miejsce i odpadła z dalszej rywalizacji.



Reklama

Do półfinału z tego biegu awans uzyskały Yubin Lee i Maame Biney. Z kolei przed występem Maliszewskiej znakomicie spisała się Suzanne Schulting. Holenderka w swoim biegu ustanowiła nowy rekord świata. Jej czas 1.26,514.



Pekin 2022. Short track. Wyniki ćwierćfinału

1. Yubin Lee (Korea Pd.) - 1:29.120 (Q)



2. Maame Biney (USA) - 1:29.225 (Q)



3. Ekaterina Efremenkowa (ROC) - 1:29.434



4. Anna Wostrikowa (ROC) - 1:30.021



5. Natalia Maliszewska (Polska) - 1:48.908