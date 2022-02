Skoki Narciarskie Kamil Stoch we łzach, konsternacja w studiu TVP. Adam Małysz reaguje

Słowa Niemca przekazał Michał Chmielewski z TVP. Przytacza on wypowiedź Karla Geigra, który powiedział: "Kamil, ty płakałes dziś, ja dwa dni temu. Chcę żebyś wiedział, że to niczego nie zmienia. Jesteś największym sportowcem jakiego znam. Wiem jak to boli. Ale to żaden koniec."

Karl Geiger wygrał z Kamilem Stochem o 4,1 pkt. Po obu seriach Polak był czwarty i na takiej pozycji skończył konkurs olimpijski. Do medali, które wywalczył w Pjongczang w 2018 roku czy Soczi w 2014 roku nie dodał krążka na dużej skoczni w Pekinie. Będzie miał jeszcze szansę w drużynie.

Pekin 2022. Kamil Stoch rozpaczał po czwartym miejscu

Mimo tych wszystkich medali, które Kamil Stoch już zdobył, nie machnął ręką na ten występ. Po skokach przed kamerami telewizyjnymi ze łzami w oczach mówił, że liczył na większą nagrodę i że jest mu bardzo szkoda, że tego medalu nie ma, gdyż zrobił co tylko mógł. Rozpacz mistrza z powodu utraty olimpijskiego krążka poruszyła wszystkich, także Karla Geigera.



Już po konkursie wybuchła afera związana ze strojem niemieckiego skoczka - na zdjęciach wydaje się on nieregulaminowo za duży.