Stoch uzyskał 128,5 metra. Do zwycięzcy kwalifikacji, Mariusa Lindvika (Norwegia) stracił 13,9 punktu.

Pekin 2022. Kamil Stoch po kwalifikacjach

- Ten skok dał mi więcej, znacznie więcej satysfakcji i wlał więcej optymizmu. To był zdecydowanie najlepszy skok, jaki tu oddałem - mówił Stoch przed kamerą "Eurosportu" dodając, że wciąż ma problem z pozycją najazdową.



- Wydaje mi się, że problem wielu zawodników dotyczy najazdu. Nie jest zwyczajny, płaski. To coś "pomiędzy". Ktoś, kto jest w dobrej dyspozycji nie ma z tym problemu. Ktoś, kto ciągle czegoś szuka, ma podwójny kłopot - wyjaśniał.



- Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, "połapię" sobie wszystko na początku to wychodzi samo. Dziś już pokazałem, że stać mnie na dobre skoki - przyznał.



Walka o medale w indywidualnym konkursie już w sobotę. Relacja "na żywo" w Interii.