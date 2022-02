Kamil Stoch: Nie chcę mówić: "o jejku, jakie mamy kiepskie dziewczyny"

- Dzisiaj, chciałem odbyć trening w sytuacji zawodów. Potrzebuję tego, potrzebuję skoków pod presją. Była dobra praca, skończyła się superskokiem, z czego jestem zadowolony To dla mnie zastrzyk energii, krok po korku buduję stabilizację - stwierdził Stoch.

Poniedziałkowy konkurs mikstów był bardzo dziwny. Doszło aż do pięciu dyskwalifikacji, które dotknęły takie nacje jak Japonia, Norwegia, Niemcy, przez co ten kraj nie awansował do rundy finałowej i Austrię. Z tego powodu medale przypadły Rosyjskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Kanadzie.





Pekin 2022. Kamil Stoch odniósł się do sytuacji skoczkiń narciarskich

Biało-Czerwoni" uplasowali się na szóstym miejscu, ale byli ciągnięci przez panów, ponieważ kobiety były jednymi z najsłabszych w stawce. Co o tym myśli trzykrotny mistrz olimpijski?



- Przespaliśmy, jako nacja, ten okres, gdzie warto było zainwestować w kobiece skoki, kiedy można było poszukać talentów, je wyszlifować i dzisiaj moglibyśmy walczyć, jak równy z równym, z takimi krajami jak Rosja i Kanada. Przy takim konkursie, kto wie, co by się wydarzyło - mówił Stoch.



- Każdy walczy, nie chcę tutaj mówić: "o jejku, jakie mamy kiepskie dziewczyny". Dały z siebie wszystko. Awansowaliśmy do drugiej serii, nie jest to co prawda szczyt naszych marzeń, ale każdy starał się, jak mógł" - zakończył szósty zawodnik IO w Pekinie na skoczni normalnej.



