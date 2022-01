Kaja Ziomek to wciąż młoda zawodniczka, która ma na sowim koncie sukcesy zarówno na krajowym, jak i zagranicznym podwórku. Mimo młodego wieku debiutowała na poprzednich igrzyskach, dzięki czemu może wykorzystać to doświadczenie podczas igrzysk Pekin 2022. Czy Polka wyręczy w Pekinie polskich skoczków narciarskich? Co, poza sportowymi faktami, wiemy o Kai Ziomek?

1. Kaja Ziomek - wiek

Polska łyżwiarka szybka urodziła się 3 sierpnia 1997 roku w Lublinie i w wakacje skończy 25 lat.



2. W jakim dystansie specjalizuje się zawodniczka?

Kaja Ziomek specjalizuje się w dystansie 500 metrów i na tym zdobyła mistrzostwo Polski w 2016 roku, a rok i dwa lata później cieszyła się srebrnym medalem tych mistrzostw.



3. Rekord Polski na 500 m

Podczas mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim, które odbywały się w Salt Lake City w 2020 roku, Kaja Ziomek ustanowiła rekord Polski na 500 m. Jej czas wyniósł wtedy 37,79 s.



4. Kaja Ziomek - partner

Kaja Ziomek spotyka się, a także trenuje, z reprezentantem kadry narodowej w łyżwiarstwie szybkim, Arturem Nogalem.

5. Kaja Ziomek w Pjongczangu.

Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu Polka wystąpiła w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 metrów i zajęła 25. miejsce na 31 zawodniczek

6. Kaja Ziomek jest miłośniczką zwierząt

Podczas pierwszego lockdownu związanego z pandemią koronawirusa łyżwiarka postanowiła wziąć psa ze schroniska i dać mu dom tymczasowy. Po dwóch tygodniach tak się w nim zakochała, że został z nią na stałe. Pies nosi imię Bąbel.



7. Gdzie trenuje łyżwiarka przed igrzyskami Pekin 2022?

Kaja jest zawodniczką klubu MKS Cuprum Lubin, a jej trenerem jest Piotr Wawnikiewicz.

8. Marzenie Kai Ziomek

Sportowcy rywalizują między sobą, ale wyniki często dedykują kibicom. Niestety, w Polsce łyżwiarstwo szybkie nie należy do popularnych dyscyplin, przez co na zawodach trybuny często świecą pustkami. W jednym z wywiadów Kaja przyznała, że marzy jej się większa liczba kibiców na stadionie podczas jej występów. Być może zmieni się to po dobrych występach podczas igrzysk Pekin 2022.



9. Ile dziennie trenuje łyżwiarka?

Kaja Ziomek przyznaje, że trenuje 5 godzin dziennie, włącznie z weekendami. Do tego dochodzą obozy i zawodniczka może powiedzieć, że przez 365 dni w roku jest około 100 dni w domu... a w okresie od września do marca uzbiera się może 20 takich dni.



10. Pierwsze starty w zawodach

Kaja swoją przygodę rozpoczęła w Lublinie mając 10 lat, zdobywając w kategoriach dziecięcych wiele medali, w tym medale Mistrzostw Europy dzieci. W wieku 15 lat została powołana do Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Innsbrucku 2012.



11. Kaja Ziomek wzrost

Jedna z najbardziej utalentowanych panczenistek i nadzieja na medale podczas olimpiady Pekin 2022, Kaja Ziomek, ma 173 cm wzrostu.