Katia Kurakowa sprawiła polskim kibicom sporo radości swoim występem na igrzyskach w Pekinie. Reprezentantka Polski dzięki znakomitemu występowi w programie dowolnym zajęła wysokie 12. miejsce.

Był to drugi najlepszy wynik dla Polski w tej konkurencji w historii. Wyżej, na 10. miejscu, sklasyfikowana była jedynie Anna Rechnio w Lillehammer w 1994 roku.



- Superemocje poczułam po ostatnim wyskoku. Wiedziałam, że wszystko idzie po mojej myśli, ale wiedziałam też, że jeśli zbyt dużo pojawi się tych emocji, wtedy może stać się niespodzianka. Starałam się kontrolować do ostatniej pozycji, aż skończy się muzyka. Do końca się trzymałam, nawet teraz do końca nie dowierzam. To było marzenie zaliczyć czysty program i chyba się udało - mówiła na gorąco Kurakowa w rozmowie z Eurosportem.



Pekin 2022. Katia Kurakowa znów oczarowała kibiców

Na koniec igrzysk, choć Katia zakończyła już rywalizację, reprezentantka Polski raz jeszcze postanowiła oczarować kibiców.



"Jeszcze jeden trening na olimpijskiej arenie" - napisała pod nagraniem z treningu. A taniec, jak zaprezentowała - to po prostu trzeba zobaczyć.



