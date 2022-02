Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie na biathlonowych trasach zobaczymy tylko jednego Polaka. Grzegorz Guzik broni honoru "Biało-czerwonych", którzy nie byli w stanie nawet wystawić sztafety w rywalizacji drużyn mieszanych.

Pekin 2022. Stan męskiego biathlonu w Polsce jest w opłakanym stanie

Polscy biathloniści nie należą do światowej czołówki. Wręcz przeciwnie - przeważnie zajmują pozycję na szarym końcu stawki. W tym sezonie najwyższą pozycję w klasyfikacji Pucharu Świata zajmuje wspomniany Guzik. Plasuje się on na 81. pozycji. Na swoim koncie ma 13 punktów.



Nic więc dziwnego, że nikt nie liczy na to, że Guzik zbliży się do najlepszych występów polskich biathlonistów na igrzyskach olimpijskich. Przypomnijmy, że w biegu na 10 km najlepiej w historii z "Biało-czerwonych" wypadł Zbigniew Filip, który w Albertville w 1992 roku zajął 16. miejsce. W tamtym czasie polską kadrę prowadził trener Aleksander Wieretielny.



Pekin 2022. Gorzkie słowa Justyny Kowalczyk-Tekieli

Właśnie do tego wydarzenia nawiązała Justyna Kowalczyk-Tekieli. Była biegaczka obecnie pełni rolę dyrektora sportowego Polskiego Związku Biathlonu. Nie ukrywa przy tym, że poziom tej dyscypliny w naszym kraju wśród mężczyzn - delikatnie mówiąc - nie poszedł w górę, choć od sukcesu Filipa minęły trzy dekady.



- Jak znam trenera Wierietielnego, to widział w tym występie wiele do poprawienia. A tu nikt przez 30 lat w polskim biathlonie poprawić nie zdołał - napisała Kowalczyk-Tekieli w mediach społecznościowych.