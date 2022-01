Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, oficjalnie poinformował o sportowym dramacie reprezentantki Polski w short tracku. Okazuje się, że Gabriela Topolska uległa groźnemu wypadkowi podczas zawodów testowych w Dreźnie.

"Gabriela Topolska - podstawowa zawodniczka sztafety kobiet w short tracku - przebywa w szpitalu w Dreźnie po upadku, który wydarzył się podczas zawodów testowych. Diagnoza na dziś - złamane dwa żebra. Najprawdopodobniej najbliższe cztery dni spędzi w szpitalu!" - przekazał.

Gabriela Topolska nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich w Pekinie? Pozostało mało czasu

Dla Topolskiej bieżący sezon jest całkiem udany. Zresztą, jak wspomniał Niedźwiedzki, Gabriela jest kluczowym ogniwem w kadrze łyżwiarek i polską nadzieją na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Niestety, na razie nie da się wykluczyć czarnego scenariusza, który zakłada, że sportsmenka nie pojedzie na zawody do Chin. Jej wyjazd stanął pod dużym znakiem zapytania.



Pierwsze olimpijskie kwalifikacje kobiet w short tracku zaplanowano na 5 lutego. Pozostały do nich zatem niecałe 3 tygodnie. Natomiast do wylotu kadry do Chin zostało już znacznie mniej czasu. Wyjazd ustalono na 26 stycznia. Pozostaje trzymać kciuki, by Gabriela Topolska wróciła do zdrowia oraz treningów i w ogólnym rozrachunku mogła powalczyć o sukcesy w Pekinie.

