Fortuna wbił szpilkę Horngacherowi. Przygotował dla niego coś "specjalnego"

6 lutego 2022 roku - ten dzień pozostanie na zawsze w pamięci Dawida Kubackiego. Polak sprawił nie lada niespodziankę podczas konkursu indywidualnego na skoczni normalnej. "Mustaf", choć nie był w gronie faworytów, ukończył zawody na trzecim miejscu i mógł się cieszyć ze zdobycia olimpijskiego medalu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sekretarz generalny PZN: To był najlepszy konkurs w sezonie. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Pekin 2022. Wojciech Fortuna nie krył radości po sukcesie Dawida Kubackiego

Ten sukces odbił się szerokim echem w Polsce. Pod adresem Kubackiego posypały się gratulacje. Głos zabrał też polski mistrz olimpijski sprzed lat. Wojciech Fortuna, złoty medalista z Sapporo, udzielił wywiadu dla "SportoweFaktyWP".

Reklama

Najnowsze wiadomości prosto z Pekinu - sprawdź!



- Piękny konkurs. Czułem jeszcze przed zawodami, że ktoś z trójki: Kamil, Piotr, Dawid stanie na podium. Gratulacje dla Dawida, jego doświadczenie zrobiło swoje - ocenił.



Pekin 2022. Wojciech Fortuna wbił szpilkę Stefanowi Horngacherowi

Fortuna odniósł się też sytuacji w niemieckiej kadrze skoczków. Podopieczni Stefana Horngachera zawiedli na całej linii. Najwyżej z nich został sklasyfikowany Constantin Schmid, który zajął 11. miejsce.



#StudioPekin codzienne wieści z Chin - obejrzyj nasz program

Fortuna nie ukrywa, że nie przypadły mu do gustu ostatnie działania Horngachera. Szkoleniowiec złożył donos na Polaków, zwracając uwagę na nieprzepisowe buty, których używali "Biało-Czerwoni". Mistrz olimpijski nie wahał się i skorzystał z okazji, by wbić szpilkę Horngacherowi. Jak przyznał, przygotował dla niego coś wyjątkowego.



- Przygotowałem dla Stefana Horngachera specjalne buty, które śmiało może zabierać do kontroli sprzętu. Gdyby je chciał kupić np. dla Markusa Eisenbichlera, to chętnie nimi służę. Mam nadzieję, że te buty-filcoki zobaczy sam Austriak - stwierdził Fortuna i ujawnił, że jego patent polega na postawieniu "gumiaków" na nartach.