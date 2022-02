Choć kibicom marzył się medal polskich skoczków w Pekinie, to przed wylotem na igrzyska oczekiwania nie były specjalnie rozbudzone. Polacy skakali dość słabo, zajmując raczej odległe lokaty.

Jeśli w kimś szukaliśmy nadziei, to w Kamilu Stochu. Orzeł z Zębu zaliczył dobry konkurs, po pierwszej serii był trzeci, a ostatecznie zajął wysokie szóste miejsce.



Wszystkich zachwycił za to Dawid Kubacki.

Był ósmy po pierwszej serii, a w drugiej oddał rewelacyjny skok na odległość 103 m. To sprawiło, że Polak "wskoczył" na podium, zdobywając brązowy medal. Przed nim uplasowali się jedynie Japończyk Ryoyu Kobayashi i Austriak Manuel Fettner.

Pekin 2022. Dawid Kubacki brązowym medalistą. Dyskusja prezesa Kurskiego i żony Stocha

Do sukcesu Polaków dość szybko odniósł się na Twitterze Jacek Kurski. Prezes TVP napisał: "Sami Państwo widzieli co się stało. Kiedy tylko skoki wróciły do Telewizji Polskiej natychmiast przyszły też sukcesy Polaków".



Te słowa wzbudziły spory szum w przestrzeni internetowej. Na odpowiedź zdecydowała się Ewa Bilan-Stoch, zauważając, że zawody pokazywane były również w Eurosporcie.

"Dawid [Kubacki - przyp.] od kilku lat jest ambasadorem stacji Eurosport i w ich transmisji też zdobył dziś medal. Może po prostu cieszmy się bez podtekstów. Pozdrawiam. Menadżerka" - napisała żona Kamila Stocha.