Dramatyczne sceny w polskiej ekipie. Łzy reprezentantki Polski

- Natalka przyjechała przed nami na lodowisko. Jak nas zobaczyła, to się rozpłakała. Już wiedzieliśmy o co chodzi - mówiła łamiącym się głosem Stormowska.





Pekin 2022: Dramatyczne sceny w polskiej ekipie

Ona o tym, że może wystartować na 500 metrów, dowiedziała się ledwie dwie godziny przed startem. Jak powiedziała w rozmowie z Eurosportem, liczyła jednak, że Maliszewska zostanie dopuszczona do biegu, bowiem to ona była liderką naszej ekipy. Niestety, kolejny pozytywny wynik testu pozbawił "Kurczaka" szansy walki o olimpijski medal.





- Będziemy walczyć dla niej. Nie za nią, ale dla niej - mówiła Stormowska tuż po swoim starcie. W oczach miała łzy, głos jej się łamał i momentami musiała przerywać swoją wypowiedź, żeby się uspokoić. Widać było, że sytuacja związana z Maliszewską odcisnęła swoje piętno na całej ekipie.



Ostatecznie w kwalifikacjach wystartowały trzy Polki. Oprócz Stormowskiej były to Nikola Mazur i Patrycja Maliszewska. Żadnej niestety nie udało się awansować do ćwierćfinału.