Mamy pierwszy medal na igrzyskach olimpijskich w Pekinie . Dawid Kubacki zdobył brązowy krążek podczas zawodów na skoczni normalnej. Tuż po sukcesie kamera Eurosportu zarejestrowała urywek rozmowy telefonicznej skoczka z żoną. "Cześć kochanie, bardzo Ci gratuluję, jestem z ciebie dumna. Tak, jak ci napisałam rano: 'To będzie twój dzień', to był twój dzień" - mówiła Marta Kubacka do męża.

Później kobieta znów zabrała głos . Zrobiła to w kontekście słów Przemysława Babiarza i Jacka Kurskiego , jakoby triumf Dawida był po części zasługą transmisji zawodów w TVP. "Mój osobisty mąż zdobył brązowy medal IO tylko dzięki swojej ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeniom oraz całemu tabunowi ludzi którzy (może nie wszyscy - nie wiem) nie patrzą na to, gdzie była transmisja. Tak myślę ja - Jego osobista żona" - wyjaśniała na Twitterze.



Dominika Tajner z przesłaniem. Chodzi o polskich skoczków na igrzyskach olimpijskich w Pekinie

Głos w sprawie brązowego medalu Kubackiego zabrała Dominika Tajner. Co prawda nie jest ona ściśle związana ze światem sportu, natomiast ma pojęcie o skokach narciarskich i o tym, jak zawody wyglądają "od kuchni". Jej ojciec jest jednym z najpopularniejszych polskich przedstawicieli środowiska zgromadzonego wokół skoczków. To pod jego skrzydłami Adam Małysz święcił największe triumfy. W 2002 roku z Apoloniuszem Tajnerem w roli trenera zdobywał brąz i srebro igrzysk olimpijskich.



Tajner jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Jego kadencja kończy się niebawem, w połowie 2022 roku. Wedle przepisów nie będzie mógł ubiegać się o reelekcję, bowiem rządzi już od 15 lat. Obecnie szef związku przebywa razem ze skoczkami w Pekinie.



Córka prezesa, w nagraniu opublikowanym na Instagramie, odniosła się do wszystkich krytyków i tych, którzy nie wierzyli, że któryś z Polaków może osiągnąć świetny rezultat na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Wątpliwości były spowodowane niezbyt dobrą formą skoczków podczas aktualnego sezonu Pucharu Świata. Nieprzychylne opinie uderzały także w rodzinę Tajnerów, ponieważ część osób miała rzekomo domagać się dymisji Apoloniusza Tajnera. Dominika ma do tych ludzi przesłanie.

I ja się teraz pytam, kochani. Wy wszyscy, którzy hejtowaliście, którzy nagabywaliście na naszych zawodników, że są źli, fatalni, najlepiej zmienić prezesa, najlepiej zmienić wszystkich, wyrzucić tych zawodników. Ja się pytam, gdzie wy jesteście w tej chwili? Mamy zaj******ch zawodników i należy ich zawsze wspierać, nawet w złych chwilach. Przede wszystkim wtedy, bo oni potrzebują naszego wsparcia. Zastanówcie się nad tym i następnym razem po prostu, nie wiem, zamilknijcie…? zaapelowała Dominika Tajner.

"Panowie, jesteście wielcy" - zwróciła się do reprezentantów Polski w skokach narciarskich.

