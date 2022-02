Dawid Kubacki po pierwszych skokach na dużym obiekcie

Brązowy medalista ze skoczni normalnej w treningach plasował się na 27., piątym i 23. miejscu.



- Dwa pierwsze skoki były w porządku i tak można powiedzieć o całym dzisiejszym skakaniu, biorąc pod uwagę, że to były nasze pierwsze próby - powiedział Kubacki.

Czy obiekt w Zhangjiakou jest podobny do innych skoczni?



- Niby się wysoko leci, więc porównałbym do Planicy i to na razie tyle znajduje podobieństw - stwierdził brązowy medalista olimpijski.



Pekin 2022. Dawid Kubacki: Na skoczni normalnej to wystarczyło

Czy można się przyzwyczaić do tych obiektów tylko podczas treningów?



- Dzisiaj mieliśmy pierwsze trzy skoki, nikt z nas tak naprawdę nie wie, na co się przygotować. Nie ma zaskoczeń, ale trzeba się w nią "wjeździć". Na skoczni normalnej, której też nie znaliśmy, nam to jednak wystarczyło - zakończył Kubacki.

Reklama

W czwartek odbędą się trzy kolejne treningi na dużej skoczni.