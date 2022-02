Za nami obfitująca w liczne zwroty akcji walka o olimpijskie medale w skokach narciarskich drużyn mieszanych - po złoto sięgnęła reprezentacja Słowenii, srebrno zgarnęła kadra Rosji, a brąz - już bardzo niespodziewanie - drużyna Kanady.

Na końcowy rezultat miała z pewnością wpływ fala dyskwalifikacji zawodniczek Japonii, Austrii, Niemiec i Norwegii - problemem okazały się nieregulaminowe kombinezony. Jak się okazuje, podobny los mógł spotkać również zespół "Biało-Czerwonych", którzy współzawodnictwo zakończyli na szóstym miejscu.



Pekin 2022. Skoki narciarskie. Dawid Kubacki o włos uniknął dyskwalifikacji

Jeden z naszych reprezentantów - brązowy medalista ze skoczni normalnej Dawid Kubacki - w pierwszej serii konkursu oddał bowiem skok z rozpiętą (lub pękniętą) gumką od nogawki kombinezonu. Zwrócił na to uwagę m.in. korespondent TVP Sport Michał Chmielewski:



Taki wygląd stroju Kubackiego mógł być z łatwością użyty jako pretekst do dyskwalifikacji zawodnika. Nasz kadrowicz miał jednak szczęście - nie został tym razem wytypowany do kontroli, a ponadto żadnej z rywali Polaków nie wniósł skargi do organizatorów.



Tym samym jego skok z pierwszej serii (96 m) został bez problemu zaliczony do klasyfikacji. W drugiej części konkursu Kubacki poradził sobie jeszcze lepiej, oddając skok o długości 101 m.



Pekin 2022. Skoki narciarskie. Dawid Kubacki i inni Polacy powalczą jeszcze o medale pod koniec tygodnia

W zespole "Biało-Czerwonych" w zawodach miksta oprócz Dawida Kubackiego znalazł się również Kamil Stoch oraz nasze jedyne dwie skoczkinie na IO: Kinga Rajda i Nicole Konderla.



Dzisiejsi złoci medaliści, czyli Słoweńcy, już mogą mówić o bardzo udanym starcie w Pekinie: oprócz triumfu we współzawodnictwie kadr mieszanych mają też na swoim koncie dwa "krążki" z zawodów indywidualnych kobiet na skoczni normalnej - złoto zgarnęła na nich Ursa Bogataj, a brąz Nika Kriżnar.



Przed nami już tylko dwie ostatnie odsłony rywalizacji medalowej w skokach narciarskich na IO w Pekinie. 12 lutego odbędzie się konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni, a dwa dni później męskie zawody drużynowe.