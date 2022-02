"Mustaf" po pierwszej serii zajmował ósme miejsce. W finale przesunął się jednak w górę aż o pięć pozycji, zdobywając brązowy medal - to scenariusz, którego przed konkursem polscy kibice nie mieli prawa zakładać.





Pekin 2022. Dawid Kubacki komentuje sukces

Dawid Kubacki przed kamerą "Eurosportu" nie krył głębokiego wzruszenia.



- Jeszcze nie wiem (jak to zrobiłem - przyp. red.). Głos mi się łamie, wiesz? - mówił do prowadzącego rozmowę Kacpra Merka.



- Nie wiedziałem, czy w ogóle tu pojadę. To, co się działo w tym sezonie, to, jak pracowałem i nie szło... jestem naprawdę szczęśliwy że ta praca naprawdę się opłaciła - komentował.



- Oddałem dwa najlepsze skoki w tym sezonie, dokładnie w momencie, gdy tego potrzebowałem - przyznał.



Skoczek przyznał jednocześnie, że mimo słabych wyników w tym sezonie nie czuł zwątpienia, choć pojawiały się gorsze momenty.



- Jak to już nie szło. I turniej i dalej konkursy, to mogę powiedzieć szczerze, że nie we wszystkich momentach wierzyłem, że to ruszy. Ale wierzyłem, że trzeba pracować - podkreślał.



Dawid Kubacki przegrał jedynie z Ryoyu Kobayashim i Manuelem Fettnerem. Poza zwycięzcą skład podium uznać można za mocno zaskakujący.





