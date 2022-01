Na razie Polka jest na izolacji. Będzie mogła wrócić do wioski olimpijskiej, jeśli otrzyma dwa negatywne wyniki testów z rzędu, które są robione co 24 godziny.

Maliszewska rywalizację w Pekinie ma rozpocząć 5 lutego. Tego dnia odbędą się kwalifikacje na 500 metrów, które jest jej koroną konkurencją, z kolei na 7 lutego zaplanowano finały. Z kolei na dystansie 1000 metrów rywalizacja zawodniczek ruszy w środę.

Polka ma więc tylko kilka dni, by wrócić do zdrowia. Będzie to bardzo trudne zadanie, bo w wysłanych przez organizatorów materiałach czytamy: "infekcje Covid-19 ustępują po 14 dniach. Możliwe jest jednak wcześniejsze zwolnienie z izolacji. Zdarzają się osoby, w których przypadku trwa ona 6 dni lub mniej". Sześć dni to podobno rekord najkrótszego "wyzdrowienia" w Pekinie.





Pekin 2022. Natalias Maliszewska - w sobotę już eliminacje na 500 m

Reklama

Maliszewska to jedna z największych nadziei medalowych Polaków podczas igrzysk w Pekinie. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w short tracku na dystansie 500 m i siódme na dystansie 1000 m. W przeszłości sięgała po tytuł mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata, a także triumf w Pucharze Świata w swojej koronnej rywalizacji na 500 metrów.



Maliszewska jest czwartą polską zawodniczką, która musi poddać się izolacji po przyjeździe do wioski olimpijskiej. COVID-19 potwierdzono także u łyżwiarzy ścigających się na torze długim: Marka Kani, Natalii Czerwonki i Magdaleny Czyszczoń. Z tego samego powodu w środę z resztą ekipy z Warszawy nie wylecieli Karolina Bosiek i Damian Żurek.

Zainfekowani są także: serwismen biathlonistów Maciej Nędza-Kubiniec, lekarz Krzesimir Sieczych, członek sztabu Arkadiusz Skoneczny i szef misji medycznej Hubert Krysztofiak.

Terminarz short tracku na IO w Pekinie