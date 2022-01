Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 rozpoczną się już 4 lutego, a w gronie 57 polskich zawodników, którzy na sportowej arenie będą rywalizować o najwyższe lokaty, jest legenda polskiego łyżwiarstwa szybkiego, Zbigniew Bródka .

Panczenista, który niespodziewanie po dwóch latach przerwy ponownie stanął na lodzie, jest w znakomitej formie.

Podczas Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim stanął nawet na podium i nie ukrywa, że na igrzyskach w Pekinie będzie walczył o jak najlepszy wynik, gdyż będą to jego ostatnie igrzyska olimpijskie w karierze. Kim jest Zbigniew Bródka prywatnie?



Zbigniew Bródka na ZIO w Pekinie. Będzie chorążym polskiej reprezentacji!

Zbigniew Bródka nie tylko wystąpi na igrzyskach olimpijskich po raz czwarty w karierze, ale po raz drugi będzie też chorążym polskiej reprezentacji .

Gdy dostąpił tego zaszczytu po raz pierwszy, nabawił się kontuzji. W Pjongczangu los nie sprzyjał mu ta bardzo jak na poprzednich igrzyskach.



Jest to duże wyróżnienie. Mam świadomość, że to też odpowiedzialność. W Korei było to trudniejsze, bo broniłem tytułu olimpijskiego. Odczułem na sobie klątwę od razu. Dwa dni po tym, jak się dowiedziałem o pełnionej funkcji, uszkodziłem staw skokowy. Śmieję się, że drugi raz już nic złego nie może się wydarzyć

- powiedział Zbigniew Bródka o swoich odczuciach co do ponownego pełnienia funkcji chorążego polskiej reprezentacji.



Tym razem panczenista poniesie polską flagę razem z Natalią Czerwonką, która podobnie jak on w Soczi sięgnęła po medal w rywalizacji drużynowej. Panczenistka sięgnęła wówczas po srebrny krążek.



Zbigniew Bródka: życiorys, najważniejsze osiągnięcia sportowe

Zbigniew Bródka ma na swoim koncie nie lada osiągnięcia. Polski łyżwiarz szybki, który specjalizuje się w jeździe na dystansie 1500 m, jest mistrzem olimpijskim i brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Soczi z 2014 roku. Był również częścią kadry olimpijskiej w Vancouver i PyeongChangu.

Panczenista jest kilkunastokrotnym mistrzem polski na krótkim i długim torze.

Jako jedyny Polak w historii zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 m.

Zbigniew Bródka: wiek, wzrost, waga, znak zodiaku

Zbigniew Bródka urodził się 8 października 1984 roku, co oznacza, że obecnie ma 37 lat. Jego znak zodiaku to Waga.

Sportowiec jest dobrze zbudowany. Ma 183 cm wzrostu i waży około 84/85 kg.



Zbigniew Bródka: zawód, wykształcenie. Polski panczenista jest strażakiem!

Zbigniew Bródka, oprócz tego, że jest znakomitym łyżwiarzem szybkim, na co dzień pracuje w straży pożarnej.



Jest zastępcą dowódcy zmiany w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Łowiczu. Mistrz olimpijski nie boi się narażać własnego życia, aby pomagać potrzebującym.



Jeśli chodzi o wykształcenie Zbigniewa Bródki, mistrz olimpijski również nie spoczął na laurach. Studiował wychowanie fizyczne i fizjoterapię na Politechnice Opolskiej. Kształcił się również w Akademii Wychowania Sportowego w Krakowie.



Zbigniew Bródka i Agnieszka Bródka: żona, dzieci

Zdjęcie Żona Zbigniewa Bródki: Agnieszka Bródka wspiera męża nie tylko podczas igrzysk olimpijskich. Towarzyszy mu również na innych ważnych imprezach / Polska Press / East News

Zbigniew Bródka od lat jest szczęśliwie zakochany.



Żoną polskiego panczenisty jest Agnieszka Bródka, która zawsze wspiera męża podczas przygotowań do zawodów sportowych oraz towarzyszy mu na najważniejszych imprezach.



Owocem miłości Zbigniewa Bródki i Agnieszki Bródki są dzieci. Para ma dwie urocze córeczki: Gabrielę oraz Amelię.





Zbigniew Bródka: Instagram, Facebook

Zbigniew Bródka od czasu do czasu dzieli się różnymi informacjami i zdjęciami z fanami w mediach społecznościowych.

Utytułowany panczenista prowadzi swój profil na Instagramie. Ma również konto na Facebooku.



Instagram: @zbigniew.brodka_official



Facebook: Zbigniew Brodka



