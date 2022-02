Biegi narciarskie. Therese Johaug ze złotem, Marcisz tuż za "20"

Oprac.: Paweł Czechowski Z obozu Polaków

To miał być jej ostatni występ na igrzyskach olimpijskich - i zakończyła go zdobyciem złotego medalu. Norweżka Therese Johaug okazała się bezkonkurencyjna i w biegu masowym stylem dowolnym na 30 km dotarła do mety z czasem 1:24:54.0, wyprzedzając Jessicę Diggins i Kerttu Niskanen. To jej trzecie złoto podczas IO w Pekinie. Izabela Marcisz była 21., Kobielusz z kolei uzyskała 57. lokatę. Tym samym Polska kończy zimowe IO 2022 z tylko jednym medalem.

Zdjęcie Pekin 2022. Biegi narciarskie. Therese Johaug / Ezra Shaw / Staff / Getty Images