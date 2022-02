Pogoda w okolicach Pekinu mocno daje się we znaki zawodnikom i organizatorom. Temperatura dochodzi do niemal minus 30 stopni Celsjusza, a na domiar złego szaleje porywisty wiatr.

Z tego powodu odwołano już zaplanowaną na dziś rywalizację drużyn mieszanych w narciarstwie alpejskim. Teoretycznie zawody zostały przełożone na niedzielę (początek o godz. 2 czasu polskiego), ale prognozy pogody są tak fatalne, że jutrzejsza rywalizacja jest mocno wątpliwa.



Pekin 2022. Bieg mężczyzn skrócony z 50 km na 28 km

Jak poinformował brytyjski biegacz Andrew Musgrave organizatorzy zdecydowali się skrócić królewski dystans 50 km w biegach narciarskich niemal o połowę.



"FIS właśnie skrócił olimpijski dystans 50 km do 28 km, ponieważ jest trochę zimno i wietrznie. Nie wiem, jak ma to sprawić, że będzie cieplej lub mniej wietrznie. Co za pierd***ny żart" - napisał Musgrave na Twitterze.



Chwilę później pojawiła się oficjalna informacja. Bieg został także opóźniony o godzinę i ma rozpocząć się o godz. 8 czasu polskiego.



W zawodach ma wziąć udział dwójka Polaków - Dominik Bury i Mateusz Haratyk.



