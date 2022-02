Z jednym przedstawicielem, Grzegorzem Guzikiem, przystępowali Polacy do biegu biathlonowego na 20 km. Zawodnicy ruszali na trasę w 30-sekundowych występach, a nasz reprezentant ruszył z 24. numerem startowym.



Zawodnicy czterokrotnie przystępowali do strzelania - dwukrotnie w pozycji leżącej i dwukrotnie w pozycji stojącej. Za każde pudło do czasu zawodnika dodawano karną minutę.

Pekin 2022. Quentin Fillon Maillet ze złotem na 20 km w biathlonie

Najlepszy - i to mimo dwóch pudeł na strzelnicy - okazał się Francuz Quentin Fillon Maillet. Walczył z nim Białorusin Anton Smołow, który strzelał bezbłędnie, ale był wolniejszy ostatecznie o ponad 14 sekund.



Trzecie miejsce przypadło Norwegowi Johannesowi Thingnesowi Boe (dwa pudła), który minimalnie wyprzedził Rosjanina Maksima Cwietkowa.

Grzegorz Guzik na mecie zameldował się z sześcioma minutami straty do zwycięzcy. Ostatecznie został sklasyfikowany na 49. miejscu.



Pekin 2022. Wyniki biegu indywidualnego mężczyzn na 20 km w biathlonie:

1. Quentin Fillon Maillet (Francja) - Pudła: 2,



2. Anton Smolski (Białoruś) - Pudła: 0,



3. Johanness Thingnes Boe (Norwegia) - Pudła: 2,



4. Maksim Cwietkow (Rosyjski Komitet Olimpijski) - Pudła: 1,



5. Scott Gow (Kanada) - Pudła:1



6. Benedikt Doll (Niemcy) - Pudła: 2,



7. Roman Rees (Niemcy) - Pudła: 1,



8. Tarjei Boe (Norwegia) - Pudła: 1,





9. Fabien Claude (Francja) - Pudła: 2,



10. Aleksander Łoginow (Rosja) - Pudla: 3.



...



49. Grzegorz Guziak (Polska) - Pudła: 3.





