Aleksandra Król rywalizowała jako pierwsza w kwalifikacjach do slalomu giganta równoległego kobiet w snowboardzie, ale przejechała trasę z gorszym czasem aniżeli jej przeciwniczka Sofija Nadyrszyna. Jej czas 42.96 na torze czerwonym dał jej piąte miejsce na tej części trasy.

Pekin 2022. Snowboard. Kwalifikacje slalom gigant. Aleksandra Król najlepsza z Polek

Swój wyścig kwalifikacyjny wygrała doświadczona Weronika Biela-Nowaczyk, która już wcześniej zapowiadała, że to będzie jej ostatni start w karierze. Polka wygrała z czasem 44.59 na trasie czerwonej, a więc z czasem gorszym niż Król. W trakcie jazdy jej rywalka miała groźny upadek, który omal nie "ściął" z nóg także reprezentantki "Biało-Czerwonych".

Niepowodzeniem zakończył się także udział w kwalifikacjach Aleksandry Michalik, która zanotowała upadek i choć ukończyła zmagania, to z czasem 51.06 nie miała żadnych szans na dobry wynik. W drugim zjeździe Polki walczyły już pod groźbą eliminacji.

Tylko jednej - Aleksandrze Król - udało się awansować do 1/8 finału. Co więcej, polska zawodniczka prowadziła po swoim przejeździe z czasem łącznym 1:28.10. Ostatecznie po kwalifikacjach i eliminacjach zajęła ósmą pozycję. Weronika Bielak-Nowaczyk i Aleksandra Michalik nie dostały się do najlepszej 16. Ta pierwsza zajęła 22. miejsce, a ta druga 24. lokatę.

Początek rywalizacji w 1/8 finału zaplanowano na godzinę 7.30 czasu polskiego.