Adam Małysz: Horngacher poczuł zagrożenie

Oprac.: Jakub Kędzior Z obozu Polaków

Afera wokół sprzętu polskich skoczków narciarskich zdaje się nie mieć końca. Nasza ekipa przebywająca w Pekinie stara się walczyć o dopuszczenie butów, w których dotychczas startowali, ale wygląda na to, że te starania spełzną na niczym. W dużej mierze odpowiada za to były trener "Biało-Czerwonych" Stefan Horgnacher. Zdaniem Adama Małysza, który rozmawiał z "Przeglądem Sportowym", wynika to z faktu, że austriacki szkoleniowiec zwyczajnie boi się Polaków.

Zdjęcie Stefan Horngacher / AFP