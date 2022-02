Start kolejnych polskich zawodniczek w snowboardzie: Michalik i Biela-Nowaczyk

Swój wyścig kwalifikacyjny wygrała doświadczona Weronika Biela-Nowaczyk, która już wcześniej zapowiadała, że to będzie jej ostatni start w karierze. Polka wygrała z czasem 44.59 na trasie czerwonej, a więc z czasem gorszym niż Król. W trakcie jazdy jej rywalka miała groźny upadek, który omal nie "ściął" z nóg także reprezentantki "Biało-Czerwonych".



Niepowodzeniem zakończył się także udział w kwalifikacjach Aleksandry Michalik, która zanotowała upadek i choć ukończyła zmagania, to z czasem 51.06 nie miała żadnych szans na awans do kolejnej rundy.