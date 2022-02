Irlandka Elsa Desmond, jedna z saneczkarek z międzynarodowej grupy prowadzonej przez trenera Macieja Kurowskiego, mimo że nie będzie walczyć w igrzyskach w Pekinie o medale, to już stała się najbardziej znaną przedstawicielką tej dyscypliny w swoim kraju. Czytaj więcej

Szwecja z trzema złotymi medalami objęła prowadzenie w klasyfikacji medalowej zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. To spore zaskoczenie. Polska klasyfikację zamyka

Amerykański łyżwiarz figurowy Vincent Zhou, który kilkanaście godzin wcześniej cieszył się ze zdobycia srebrnego medalu igrzysk w konkursie drużynowym poinformował, że nie wystąpi we wtorkowej rywalizacji solistów z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa

Capital Indoor Stadium trwa rywalizacja mężczyzn w jeździe figurowej na łyżwach - program krótki. Wystąpi 29 zawodników, 24 uzyska promocje do kolejnej części zmagań.

Aleksandra Król rywalizowała jako pierwsza w kwalifikacjach do slalomu gigantu równoległego kobiet, ale przejechała trasę z gorszym czasem aniżeli jej przeciwniczka Sofija Nadyrszyna.

Start kolejnych polskich zawodniczek w snowboardzie: Michalik i Biela-Nowaczyk