Kamiła Walijewa z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

15-letnia Kamiła Walijewa otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego. Rosjanka we wtorek miała odebrać złoty medal za triumf w drużynowej rywalizacji łyżwiarzy figurowych, ale do tego nie doszło.



Niedozwolona substancja, jaką wykryto w organizmie nastolatki, to Trimetazydyna. Lek stosowany jest w różnego typu bólach w okolicy klatki piersiowej. Rosjanie twierdzą, że ich zawodniczka zażyła preparat stosowany w leczeniu napadów dusznicy bolesnej.

Całe zdarzenie jest obecnie analizowany przez komisję medyczną MKOl, a także przez zespół prawników. Interpretacja istniejących przepisów nie jest łatwa-głównie, lecz nie tylko, z powodu młodego wieku Walijewej.