Pekin 2022. Konrad Niedźwiedzki po starcie Natalii Maliszewskiej na 1000 metrów w eliminacjach. WIDEO

Konrad Niedźwiedzki szef Polskiej Misji Olimpijskiej Pekin 2022 wypowiedział się po środowych startach Natalii Maliszewskiej w eliminacjach w short tracku na 1000m. Polka awansowała do ćwierćfinału z pierwszego miejsca.



