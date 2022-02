- Cieszę się, że udało mi się wygrać, że udało mi się wygrać walkę w swojej głowie. Jestem z siebie dumna. Teraz nie mogę się doczekać, by zobaczyć swoich ukochanych - rodzinę, psa, chłopaka - mówiła Chloe Kim po tym, jak w Pekinie obroniła złoty medal olimpijski w snowboardzie (half-pipe). 21-latka to jedna z gwiazd amerykańskiej ekipy i całych zimowych igrzysk olimpijskich 2022. Gwiazd, które wykraczają poza ramy sportu na tyle, że w ramkę mogą powiesić okładkę magazynu "Time" ze swoim zdjęciem.

Pekin 2022. Chloe Kim - Amerykanka koreańskiego pochodzenia

Obrona przez Chloe Kim złotego medalu olimpijskiego w Pekinie to w snowboardzie historyczna sprawa, ale i historyczne było jej pierwsze złoto. Gdy wygrała podczas igrzysk Pjongczang 2018, była jeszcze nastolatką, miała tylko 17 lat, tak młodo w tym sporcie nie triumfował wcześniej nikt. Tamte zimowe igrzyska olimpijskie dla Chloe Kim były też wyjątkowe z innego powodu. Ich gospodarzem była Korea Południowa, czyli kraj pochodzenia rodziny Chloe Kim.



Rodzice Chloe Kim wyemigrowali z Korei do Stanów Zjednoczonych w 1982 roku. Dziewczyna urodziła się 23 kwietnia 2000 roku w kalifornijskim Long Beach, dorastała w Torrance (Kalifornia). Swoją przygodę ze snowboardem Chloe Kim zaczęła dzięki ojcu. To Jong Jin Kim który pokazał 4-latce, jak jeździć na desce.

Kiedy zaczynałam, nie byłam pewna, czy chcę dalej to robić. Kiedy jednak zaczęłam się rozwijać, zakochałam się w tej dyscyplinie. Miałam wiele zabawy, kiedy w powietrzu mogłam wykonywać obroty. Chloe Kim

O tym, jakim oparciem był dla niej ojciec, Chloe Kim opowiada w filmiku, który jednocześnie jest elementem kampanii reklamowej (na Instagramie, gdzie obserwuje ją ok. 800 tys. osób, postów z reklamami też nie brakuje, bo sponsorzy się do niej garną).





Chloe Kim - od Winter X-Games do igrzysk Pekin 2022

W wieku zaledwie 14 lat wygrała Winter X-Games, popularną w Stanach Zjednoczonych imprezę obejmującą różne sporty, ze snowboardem na czele. Tym samym stała się najmłodszą mistrzynią w historii. Potem zwyciężyła jeszcze trzy razy.





Po złocie w zawodach halfpipe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2016, została uznana za jedną z 30 najbardziej wpływowych nastolatków według magazynu "Time". Zanim więc zdobyła swoje olimpijskie złoto, już miała rzeszę fanów w swoim kraju, zwłaszcza wśród młodzieży.

Pekin 2022. Chloe Kim - młoda gwiazda sportów zimowych

Chloe Kim stara się budować swoją popularność w wielu przestrzeniach, tytuł "ulubionego sportowca" młodzieżowych kanałów telewizyjnych zdobywała jeszcze głównie z racji swoich triumfów i medali (na zdjęciu przed jedną z gal).

Zdjęcie Chloe Kim, amerykańska snowboardzistka, która w konkurencji half-pipe wygrała złote medali igrzysk Pjongczang 2018 i Pekin 2022 / DANNY MOLOSHOK / Reuters / Forum / Agencja FORUM

Już jednak występami w show "Masked Singer" wyważała drzwi do popkultury. Gdy przebrana za meduzę zaśpiewała "Big Girs Don't Cry" czy "Stay" Rihanny, aplauz publiczności po ujawnieniu jej tożsamości był potężny.



Snowboardzistka jest zresztą rozpoznawalna nie tyko wśród młodzieży, ale nawet wśród dzieci, w czym pomogła obecność jej wizerunku w serii lalek Shero Barbie.



Popularność ma też oczywiście swoją gorzką cenę, w 2021 r. Chloe Kim była bezpardonowo atakowana w internecie , tylko z racji swojego pochodzenia, na fali antyazjatyckich nastrojów w USA. Dziś jednak liczy się tylko jej triumf w Pekinie. W końcu jedno z możliwych tłumaczeń koreańskiego nazwiska Kim oznacza "złoto".