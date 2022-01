Plakaty olimpijskie Pekin 2022

Oficjalne plakaty Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie zostały wybrane spośród 1500 pomysłów, które napłynęły z instytucji projektowych, od profesjonalistów, nauczycieli szkół projektowania i studentów. Plakaty olimpijskie posiadają różne elementy sportów zimowych, ale także nawiązują do kultury chińskiej. Podkreślają także motto zimowych igrzysk w Pekinie "Razem dla wspólnej przyszłości".

Na pierwszym oficjalnym plakacie olimpijskim igrzysk Pekin 2022 widzimy maskotki tych igrzysk - pandę Bing Dwen Dwen, najpopularniejsze chińskie zwierzę. Nie jest to jednak zwyczajna panda, bo maskotka tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich jest obdarzona niezwykłymi, kosmicznymi mocami. Do maskotki Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie na plakacie olimpijskim dołączyła także maskotka paraolimpiady, która nazywa się Shuey Rhon Rhon.



Kolejne oficjalne plakaty olimpisjkie

Kolejny, drugi oficjalny plakat olimpijski Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 koncentruje się wokół głównego stadionu igrzysk, czyli Stadionie Narodowym w Pekinie zwanym "Ptasim Gniazdem".





Zdjęcie Drugi oficjalny plakat olimpijski igrzysk w Pekinie. / olympics.com

Trzeci oficjalny plakat olimpijski zimowych igrzysk w Pekinie to znów koncentracja na maskotkach - Bing Dwen Dwen oraz Shuey Rhon Rhon. Wzór serca na łapce Bing Dwena Dwena symbolizuje ciepłe przyjęcie przez kraj gospodarza przyjaciół z całego świata. Czerwony kolor symbolizuje płomień Zimowych Igrzysk Olimpijskich i pasję sportowców, a niebieski czystość lodu i śniegu.



Zdjęcie Trzeci oficjalny plakat olimpijski Pekin 2022 z maskotkami sportowej imprezy. / olympics.com

Plakaty olimpijskie Pekin 2022. Inne pomysły na promocję imprezy

Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Pekin 2022 wydał serię także promocyjnych plakatów. Trzy zestawy oficjalnych plakatów Pekin 2022 przedstawiają godło i maskotki Igrzysk, a 11 plakatów promocyjnych zostało wybranych spośród tysięcy zgłoszeń nadesłanych na konkurs projektowy. Poniżej przedstawiamy kilka najciekawszych projektów.



Kolejne plakaty olimpijskie mają za zadanie promować igrzyska w Pekinie. Na poniższym centralnym elementem jest Świątynia Nieba w Pekinie. Jego opływowa sylwetka reprezentuje kształt ośnieżonych gór, a kreatywna ekspresja jest połączona z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi. Klasyczna czerwień służy do odzwierciedlenia tradycyjnego chińskiego temperamentu i zaproszenia do posmakowania Pekinu. Kontrast między czerwienią a błękitem oddaje wpływ sportu.

Zdjęcie Plakaty olimpijskie zawierają różne elementy sportów zimowych. / olympics.com / materiał zewnętrzny

Inny plakat olimpijski, który będzie promować igrzyska olimpijskie w Pekinie, to plakat wykorzystujący techniki malowania olejem. Ten plakat olimpijski przedstawia scenę ludzi jeżdżących na łyżwach na Morzu Północnym w Pekinie, przekazując wiadomość, że sporty na lodzie i śniegu są wokół nas. Plakat olimpijki zachęca ludzi do przyłączania się do gier na lodzie i śniegu, dołączania do sportowych zmagań oraz wspólnego cieszenia się światem lodu i śniegu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.

Zdjęcie Plakat olimpijski zachęca do aktywnego udziału w sportowej zabawie igrzysk Pekin 2022. / olympics.com

Kolejny plakat olimpijski wykorzystuje siłę sportu, aby promować wzajemne zrozumienie wśród młodzieży w duchu przyjaźni, solidarności i zasad fair play, przyczyniając się w ten sposób do budowania lepszego i spokojniejszego świata. Igrzyska olimpijskie są nie tylko ważnym wydarzeniem dla sportowców, ale są również głównymi orędownikami sportu dla wszystkich. Sport musi przynosić korzyści wszystkim i plakaty zimowej olimpiady powinny angażować wszystkich ludzi. Projekt plakatu olimpijskiego łączy popularne sporty zimowe z olimpijskimi sportami zimowymi, odzwierciedlając temat sportu dla wszystkich.

Zdjęcie Plakaty olimpijskie mają za zadanie zachęcać i angażować ludzi. / olympics.com





Ostatni plakat olimpijski, który przykuwa uwagę to dynamiczne igrzyska. Główna część plakatu przedstawia trzech zimowych sportowców w akcji, z dynamicznymi wstążkami wirującymi wokół nich na tle śniegu i lodu. Wstążki przeplatają się między punktami orientacyjnymi, takimi jak Świątynia Nieba i Wielki Mur, a maskotki Igrzysk Zimowych Bing Dwen Dwen i Shuey Rhon Rhon dodają żywej, młodzieńczej atmosfery i poczucia rytmu.

Zdjęcie Plakat olimpijski oddaje dynamikę zimowych sportów. / olympics.com / materiał zewnętrzny



Plakaty olimpijskie igrzysk Pekin 2022 zawierają różne elementy sportów zimowych, ale również chińskiej kultury. Plakaty olimpijskie mają także podkreślać główne motto zimowej imprezy "Razem dla wspólnej przyszłości".