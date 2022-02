Afera dopingowa z udziałem 15-letniej Kamiły Walijewej to jak na razie największy skandal związany z trwającymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. W ubiegłym tygodniu Rosjanka zdobyła złoty medal w drużynowej rywalizacji łyżwiarzy figurowych, ale do tej pory nie otrzymała krążka.

Powodem jest wykrycie w jej organizmie niedozwolonego środka o nazwie trimetazydyna, stosowanego w chorobach kardiologicznych. Test antydopingowy, wykonany jeszcze w grudniu, wysłano do posiadającego akredytację laboratorium w Sztokholmie. Wynik dotarł do Chin dopiero 8 lutego, czyli w dniu medalowej dekoracji.





Kamiła Walijewa może nadal startować w Pekinie

Wydawało się niemal pewne, że nastolatka zostanie wykluczona z dalszego udziału w igrzyskach. Tymczasem w poniedziałek Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS), zezwolił Walijewej na kolejne starty w Pekinie.



Z taka decyzją nie zgadza się prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Witold Bańka.



- Jesteśmy rozczarowani tą decyzją - stwierdził w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl. - Jest ona dla nas trochę niezrozumiała, bo nie bazuje na światowym Kodeksie Antydopingowym. (...) Brak zawieszenia, które zawsze było automatyczne, jest co najmniej kontrowersyjny. Natomiast zawodniczkę i tak czeka postępowanie dyscyplinarne. Bo to nie jest tak, że ktoś ją dziś uniewinnił od zarzutów. Gospodarzem tego postępowania dyscyplinarnego będzie Rosyjska Agencja Antydopingowa.



Były minister sportu i turystyki przedstawił również swoją opinię na temat sankcji, jakie powinny spotkać dorosłych opiekunów rosyjskiej zawodniczki.



- Trenerzy, lekarze, działacze, którzy decydują się podawać takie środki dzieciom, te osoby powinny zostać wyrzucone ze sportu. Miejsce takich osób jest w więzieniu, nie zasługują na to, by funkcjonować w sporcie. (...) Bo to jest największa zbrodnia, jaką można dokonać w sporcie, jeśli podaje się środki dopingujące dziecku, bez wiedzy czy z wiedzą tego dziecka - podkreślił z przekonaniem Bańka.

Olimpijska rywalizacja solistek rozpocznie się we wtorek o godz. 11.00.



