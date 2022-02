Środowa rywalizacja biegaczek na dystansie 10 km stylem klasycznych dostarczyła niebywałych emocji. Po złoto sięgnęła Therese Johaug , jednak norweska faworytka musiała się natrudzić, by wygrać zawody.

Pekin 2022. Kerttu Niskanen była o krok od sprawienia sensacji

Wyzwanie faworytce rzuciła Kerttu Niskanen. Finka pokazała wielką wolę walki i do samego końca biła się o złoty medal. Po pokonaniu 8.6 km to ona była na prowadzeniu. Nad Johaug miała 1.3 sekundy i wydawało się, że dojdzie do gigantycznej sensacji. O wszystkim zadecydował piorunujący finisz Norweżki. Odrobiła stratę i o zaledwie 0,4 sekundy wyprzedziła rywalkę.



Nie ulega wątpliwości, że Niskanen należą się wielkie brawa za to, co pokazała podczas środowego biegu. Postawa Finki imponuje jeszcze bardziej, jeśli wziąć pod uwagę to, co spotkało zawodniczkę 12 miesięcy temu.





Pekin 2022. Niebywały wyczyn Kerttu Niskanen. Rok temu biegła za złamaną nogą