Przypomnijmy: test, wykonany 25 grudnia wykazał u zawodniczki, głównej faworytki rywalizacji solistek i złotej medalistki zmagań drużynowych obecność trimetazydyny. Po opublikowaniu wyników (8 lutego) Rosyjska Agencja Antydopingowa zawiesiła zawodniczkę, po czym, dzień później, po jej odwołaniu wycofała się z tego kroku.

Pekin 2022. WADA wkracza do akcji w sprawie Walijewej

MKOl postanowił odwołać się od tego ruchu i skierował sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Aktualnie trwa oczekiwanie na jego werdykt, który może zaważyć nie tylko na odebraniu Rosyjskiemu Komitetowi Olimpijskiemu złota zdobytego w zmaganiach drużyn, ale i zamknąć Walijewej drzwi do rywalizacji wśród solistek, gdzie pozostaje główną faworytką.



Jednocześnie, władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego poprosiły WADA o przyjrzenie się bezpośredniemu otoczeniu łyżwiarki. "Jej wiek skłania do pytań o to, jak dziecko zostało uwikłane w skandal dopingowy" - komentuje "BBC".



W obronę młodą gwiazdę wzięła już między innymi prawdziwa legenda łyżwiarstwa figurowego, Niemka Katarina Witt, dwukrotna mistrzyni olimpijska. Jej zdaniem winę za całe zamieszanie ponoszą ci, którzy dopuścili do tego, by w jej organizmie pojawiła się zakazana substancja. - To wstyd! Odpowiedzialni za to dorośli powinni być wykluczeni ze sportu na zawsze! - grzmiała.