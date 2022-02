Zawody w snowcrossie drużyn mieszanych odbywały się w trudnych warunkach. Mocne opady śniegu nie ułatwiły zadania startującym zawodnikom. Dodatkowo po jednym z ćwierćfinałów nastąpiła kilkuminutowa przerwa. Jedna z Australijek zanotowała upadek i nie była w stanie wstać o własnych siłach. Do akcji ruszył sztab medyczny. Ostatecznie zawodniczce założono kołnierz usztywniający.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. STUDIO PEKIN - GRAMY DALEJ! Dramat Natalii Maliszewskiej. WIDEO INTERIA.TV

Pekin 2022. Złoto dla USA w snowcrossie drużyn mieszanych

Snowcross drużyn mieszanych to nowa dyscyplina na igrzyskach olimpijskich. Do rywalizacji w Pekinie przystąpiło 15 drużyn. Najpierw rywalizowały one w ćwierćfinałach, a potem w półfinałach. W decydujący o medalach wyścigu wzięły udział cztery ekipy: Stany Zjednoczone, Włochy I, Włochy II oraz Kanada.



Kiedy i gdzie oglądać starty Polaków - Sprawdź teraz!

Reklama

W finale emocji nie brakowało. Przejazd mężczyzn znakomicie rozpoczął Eliot Grondin (Kanada I), który zyskał sporą przewagę. Na trasie dał się jednak doścignąć rywalom. Na ostatnich metrach na czoło wysforował się Nick Baumgartner (USA I). Różnice były jednak minimalne.



Wszystko rozstrzygnęło się w przejeździe kobiety. W nim już na początku Michela Moioli (Włochy I) i Lindsey Jacobellis (USA I). Za ich plecami doszło do upadku. Caterina Carpano (Włochy II) wpadła w Meryeta Odine (Kanada I) i obie upadły. W walce o złoto pozostały więc dwie zawodniczki. Najlepsza okazała się Lindsey Jacobellis, która wyprzedziła Moioli. Jako trzecia na metę wjechała Odine, która szybciej pozbierała się po upadku.



Pekin 2022. Snowcross drużyn mieszanych. Wyniki

1. Nick Baumgartner i Lindsey Jacobellis - USA

2. Omar Vistin i Michela Moioli - Włochy

3. Eliot Grondin i Meryeta Odine - Kanada