"Brutalna i bezwzględna" - tak o trenerce Kamiły Walijewej pisze "Bild". Jaka naprawdę jest Eteri Tutberidze? Z publikacji niemieckiego magazynu wyłania się dosyć mroczny i ponury obraz.

Z relacji jej byłych podopiecznych wynika, że dla 47-latki liczy się tylko wynik. Czynnik ludzki, ból, skala wyrzeczeń nie mają żadnego znaczenia. Wszystko podporządkowane jest zwycięstwu na lodowej tafli.

Julia Lipnicka, drużynowa mistrzyni olimpijska z Soczi, zakończyła karierę przed pięcioma laty w wieku 19 lat. Na więcej nie pozwolił organizm. Tutberidze kazała jej spożywać tylko sproszkowane pokarmy, żeby nie przytyła. Efekt? Anoreksja.

Alina Zagitowa, mistrzyni olimpijska wśród solistek z Pjongczangu, wspomina: - Nasza dieta była bardzo uboga. W pewnym momencie nawet nie piliśmy wody. Po prostu płukaliśmy nią usta i wypluwaliśmy. Gdy sięgały po złote medale, obie miały 15 lat - podobnie jak dzisiaj Walijewa, która stała się absolutnie pierwszoplanową postacią trwających igrzysk w Pekinie. Zrobiło się głośno po drużynowej rywalizacji łyżwiarzy figurowych, która zakończyła się triumfem Rosjan.

Jak pamiętamy, nie doszło wówczas do ceremonii medalowej. W tym samym dniu do Chin dotarł pozytywny wynik testu antydopingowego Walijewej. W jej organizmie wykryto zakazaną substancję o nazwie trimetazydyna.



Łyżwiarka z automatu została najpierw zawieszona, ale dzięki korzystnemu orzeczeniu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) może nadal startować w Pekinie.



Jaki związek z dopingiem Walijewej ma jej ambitna trenerka? Na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi. "Bild" kończy jednak swoją opowieść w sensacyjnym tonie, przypominając, że od końca 2021 roku w sztabie Tutberidze figuruje lekarz Filipp Schwetski. To on ma być głównym podejrzanym w aferze, którą od ponad tygodnia żyje sportowy świat.

Właśnie Schwetski w 2007 roku przyznał się do dożylnego podawania zakazanych substancji rosyjskim wioślarzom.



W czwartek Walijewa stanie przed szansą zdobycia złotego medalu w konkursie solistek. Po programie skróconym prowadzi z wyraźną przewagą nad resztą stawki. Początek programu dowolnego zaplanowano na godz. 11.00.

